Madagascar: Ministère de la Jeunesse et des Sports - Alain Désiré Rasambany prend les rênes

La Place Goulette a un nouveau locataire. Le portefeuille très sensible de la Jeunesse et des Sports a un nouveau visage. Alain Désiré Rasambany prend les commandes du département.

Figure du paysage politique en tant que Secrétaire général du parti HVM, son arrivée suscite autant d'interrogations que d'attentes, notamment dans le milieu sportif qui ne le connaît que peu. Diplômé de l'ENAM, de l'INSCAE et de l'Université d'Antananarivo, le nouveau ministre présente un profil d'administrateur et de politicien aguerri. Cependant, son parcours est éloigné des terrains de sport, un point qui n'a pas manqué d'être relevé, d'autant que plusieurs voix issues des institutions de formation sportive (ANS, ENS EPS, INJ) avaient plaidé, ces derniers jours, pour la nomination d'un technicien issu de leurs rangs.

Transparence

Le nouveau ministre hérite d'un ministère où les défis sont énormes et où les attentes sont particulièrement élevées. Les sportifs et les acteurs de la vie sportive s'accordent sur la nécessité d'un assainissement profond et d'une refondation totale.

Les maux sont connus entre entre les nominations controversées, le clientélisme et le népotisme ont souvent été pointés du doigt dans la désignation des directeurs et responsables au sein du ministère et de ses démembrements, le manque de transparence financière à travers la gestion des fonds alloués au sport, notamment les subventions des fédérations et à la jeunesse reste une question opaque, source de suspicions récurrentes.

Mais l'éternel différend entre fédérations, ligues et le ministère attend aussi le nouveau patron du sport. Le nouveau ministre devra donc s'atteler à restaurer la confiance, à instaurer des règles claires et transparentes, et à apaiser les tensions pour permettre au sport malgache de retrouver une dynamique positive.

Chantier

Au-delà du sport, la question de la jeunesse constitue également un défi colossal. Dans un contexte où le récent changement de régime a été, en partie, motivé par les aspirations de la jeune génération « Gen Z », beaucoup reste à faire pour répondre à leurs attentes en matière d'emploi, de formation et d'opportunités. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines nominations au sein du cabinet et des directions techniques, qui fourniront une première indication sur l'orientation que souhaite donner le nouveau ministre à son action. Alain Désiré Rasambany fait face à une tâche immense, à mener de surcroît dans un délai particulièrement court.