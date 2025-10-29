Afrique: Pétanque - Championnat du monde juniors 2025 - Madagascar vainqueur général du classement par pays

Madagascar s'est imposé comme le grand vainqueur du classement général par nations lors de la 20e édition des Championnats du monde juniors de pétanque, qui se sont déroulés du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, dans la province de Huelva en Espagne.

Avec un total impressionnant de 65 points sur les trois épreuves disputées, la délégation malgache devance 28 autres pays, dont l'Italie (52 points) et la Thaïlande (36 points), pour décrocher la première place du podium mondial.

L'équipe nationale, composée de Nomenjanahary Tafitasoa Mitia, Razanakoto Fenohasina Sarobidy Rinah, Rasoloson Andriatsivolovo Jean Nathanaël et Andriambelonony Harson Clarito, et coachée par Ratsimbarison Lalaina et Andrianirina Adrien Julio Edouard, a brillé tout au long de la compétition. En doublette mixte, Madagascar 1 (Nathanaël et Mitia) a remporté le titre mondial en s'imposant 13-12 face à la Belgique 2, récoltant 30 points.

En triplette mixte, malgré une défaite en finale face à l'Italie (13-6), les Malgaches ont empoché 30 points supplémentaires pour leur médaille d'argent. Enfin, 5 points ont été ajoutés grâce aux quarts de finale atteints en tir de précision par Sarobidy et Clarito. Un cumul parfait de 65 points qui consacre Madagascar comme la nation la plus performante du tournoi.

Un parcours semé d'embûches

Derrière cette victoire éclatante se cache une préparation chaotique. « La compétition a été très difficile pour les boulistes malgaches vu le rythme et la situation vécue, mais ils ont accompli leur mission », a confié Julio Adrien Edouard Andrianirina, président de la Fédération Sports Boules Malgache (FSBM). Les visas, refusés initialement, n'ont été obtenus qu'au dernier moment grâce à une intervention décisive.

La délégation a quitté la Grande île deux jours seulement avant le début du championnat, atterrissant à Isla Cristina à 21 h 30, avant d'enchaîner les formalités administratives et une nuit écourtée. Le tournoi a démarré dès le lendemain matin, avec une fatigue accumulée pesant sur les épaules des jeunes athlètes.

Pourtant, rien n'a entravé leur détermination : ils ont transformé les obstacles en force pour écrire l'histoire.L'Italie, vice-championne avec 52 points (10 en doublette, 40 en triplette, 2 en tir de précision), et la Thaïlande, troisième avec 36 points (15 en doublette, 6 en triplette, 15 en tir de précision), complètent le trio de tête. La délégation malgache est attendue à Madagascar ce samedi 1er novembre.