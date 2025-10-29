Sénégal: Un projet d'arrêté ministériel sur la labellisation de la presse en ligne en gestation

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique travaille sur un projet de labellisation de la presse en ligne, une initiative visant à encadrer le secteur numérique et à renforcer la crédibilité des médias face à la désinformation.

L'avant-projet d'arrêté ministériel sur la labellisation de la presse en ligne a été présenté par le chef de la division presse du ministère de la Communication, Amadou Kanouté, mardi, à Dakar.

M. Kanouté prenait part au panel intitulé "Régulation et modération des plateformes médias en ligne et médias classiques", dans le cadre du Salon international des médias d'Afrique (27-30 octobre).

"Le champ d'application du projet d'arrêté fixe les modalités et critères de reconnaissance officielle des entreprises de presse en ligne exerçant au Sénégal", a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un des critères de reconnaissance officielle concerne l'obligation, pour le média, d'être édité par une personne physique ou morale de droit sénégalais.

Il a cité "la production d'un contenu original d'intérêt général et le respect du Code de la presse" parmi les autres critères.

Les médias concernés devront également justifier d'un capital détenu à 51 % minimum par des nationaux, employer au moins trois journalistes professionnels, se conformer à la convention collective des médias et s'acquitter de leurs obligations fiscales et sociales.

Une Commission nationale de labellisation sera mise en place pour veiller à l'application du dispositif.

Elle sera composée de représentants du ministère, du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), de la Commission de la carte nationale de presse et d'associations de journalistes.

Le label permettra aux médias reconnus de bénéficier du statut officiel de presse en ligne, d'un accès privilégié aux avantages institutionnels, aux partenariats publics et d'une protection juridique accrue, a-t-il indiqué.

Le label pourra toutefois être retiré en cas de manquement aux règles d'éthique et de déontologie, a-t-il averti, soulignant que la démarche vise à assainir le secteur et à lutter contre la prolifération des plateformes non conformes aux normes professionnelles.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.