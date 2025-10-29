Sénégal: Un projet d'arrêté ministériel sur la labellisation de la presse en ligne en gestation

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique travaille sur un projet de labellisation de la presse en ligne, une initiative visant à encadrer le secteur numérique et à renforcer la crédibilité des médias face à la désinformation.

L'avant-projet d'arrêté ministériel sur la labellisation de la presse en ligne a été présenté par le chef de la division presse du ministère de la Communication, Amadou Kanouté, mardi, à Dakar.

M. Kanouté prenait part au panel intitulé "Régulation et modération des plateformes médias en ligne et médias classiques", dans le cadre du Salon international des médias d'Afrique (27-30 octobre).

"Le champ d'application du projet d'arrêté fixe les modalités et critères de reconnaissance officielle des entreprises de presse en ligne exerçant au Sénégal", a-t-il dit.

Un des critères de reconnaissance officielle concerne l'obligation, pour le média, d'être édité par une personne physique ou morale de droit sénégalais.

Il a cité "la production d'un contenu original d'intérêt général et le respect du Code de la presse" parmi les autres critères.

Les médias concernés devront également justifier d'un capital détenu à 51 % minimum par des nationaux, employer au moins trois journalistes professionnels, se conformer à la convention collective des médias et s'acquitter de leurs obligations fiscales et sociales.

Une Commission nationale de labellisation sera mise en place pour veiller à l'application du dispositif.

Elle sera composée de représentants du ministère, du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), de la Commission de la carte nationale de presse et d'associations de journalistes.

Le label permettra aux médias reconnus de bénéficier du statut officiel de presse en ligne, d'un accès privilégié aux avantages institutionnels, aux partenariats publics et d'une protection juridique accrue, a-t-il indiqué.

Le label pourra toutefois être retiré en cas de manquement aux règles d'éthique et de déontologie, a-t-il averti, soulignant que la démarche vise à assainir le secteur et à lutter contre la prolifération des plateformes non conformes aux normes professionnelles.