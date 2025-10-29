Sénégal: Mouhamadou Bamba Cissé en visite à Tivaouane et Ndiassane

Tivaouane — Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué une visite de courtoisie auprès des khalifes généraux de Tivaouane et de Ndiassane, la première après sa nomination à la tête de ce département ministériel, a constaté l'APS.

À Tivaouane, mardi, le ministre a été accueilli à la résidence du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, par Serigne Habib Sy Mansour.

Mouhamadou Bamba Cissé, accompagné notamment du gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a présenté ses condoléances au guide religieux, suite au rappel à Dieu de feu Abdou Aziz Mbaye, président de l'Association nationale des communicateurs traditionnels du Sénégal.

Le ministre a transmis au khalife les salutations du président de la République et du Premier ministre, expliquant que sa visite s'inscrit dans une "démarche de proximité" et constitue, selon lui, une occasion de recueillir des prières pour la réussite de la mission du gouvernement, alors qu'il entame la sienne à la tête du ministère de l'Intérieur.

L'adjoint au préfet de Tivaouane, Mamadou Thiam, ainsi que les maires de Tivaouane et de Chérif Lô, Demba Diop et Ousmane Sarr, faisaient également partie de la délégation du ministre Mouhamadou Bamba Cissé.

Le khalife général des Tidianes s'est réjoui de cette visite qu'il a jugée "empreinte de respect et de considération".

Il a exhorté le ministre à oeuvrer pour la paix, l'entente et la cohésion nationale, tout en appelant les acteurs politiques à éviter la division, "contraire à l'intérêt supérieur du pays".

Le guide religieux a, par ailleurs, déploré les nuisances sonores causées par les mototaxis et plaidé pour l'installation de ralentisseurs aux abords de la grande mosquée.

Serigne Habib Sy Mansour a, de son côté, évoqué quelques doléances, dont l'ouverture de la grande mosquée de Baobab-Karack, ainsi que la création d'un commissariat supplémentaire et d'une compagnie du Groupement mobile d'intervention (GMI) à Tivaouane.

À Ndiassane, le ministre de l'Intérieur a été reçu par le khalife général des khadres, Serigne Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta.

Après un entretien en privé, le ministre a échangé avec plusieurs membres de la famille Kounta, magnifiant l'accueil qui lui a été réservé.

Il a transmis les salutations du chef de l'Etat et du Premier ministre, notant les "liens historiques entre Ndiassane et la République".

Il a évoqué, à titre d'illustration, la participation de onze fils de la localité à la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Au nom de la famille Kounta, Serigne Mouhamed Kounta a salué la visite du ministre, tout en rappelant que Ndiassane, capitale de la Khadrya, n'a bénéficié d'aucun investissement public depuis 2018.

Il a annoncé la remise prochaine d'un mémorandum contenant les doléances de la localité et plaidé pour la tenue, à temps, du comité départemental de développement (CDD) préparatoire au Gamou.

Le chef du village de Ndiassane, Serigne Cheikh Sidy Makhtar Kounta, a pour sa part formulé des prières pour le ministre, avant de plaider pour l'accès des paysans aux bourses familiales et à des semences de qualité.

La rencontre a été clôturée par des prières formulées par le vice-khalife, Serigne Ahmed Kounta.