Sénégal: La Fondation Amadou Mahtar Mbow entend poursuivre la promotion des savoirs endogènes, selon son président

Dakar — La Fondation Amadou Mahtar Mbow, par la voix de son président Amadou Kane, a réitéré son engagement pour la promotion des savoirs endogènes, dans la continuité de la vision de son parrain.

Selon M. Kane, Amadou Mahtar Mbow définissait les savoirs endogènes comme "l'ensemble des pratiques, techniques et valeurs africaines développées par les sociétés africaines à travers leur histoire et leur interaction avec l'environnement".

Dans cet esprit, la Fondation Amadou Mahtar Mbow ambitionne d'être "un centre et un laboratoire d'idées afin de valoriser les savoirs endogènes dans leurs dimensions thérapeutiques", a indiqué son président, mardi, lors de la cérémonie d'hommage national à l'ancien directeur général de l'Unesco (1974-1987).

Il a rappelé qu'en pleine crise du Covid-19, en 2021, alors que se posait la question de la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, le professeur Mbow avait réaffirmé sa conviction que le Sénégal et l'Afrique devaient compter sur les savoirs endogènes.

"A cette période, l'absence de traitement face à cette pandémie planétaire avait généré de fortes inquiétudes et suscité réflexions tous azimuts", a souligné Amadou Kane, par ailleurs ancien ministre de l'Economie et des Finances (2012-2013).

Face à cette situation, M. Mbow avait réitéré la nécessité de valoriser les savoirs locaux, notamment en matière de médecine et de santé, rappelant que durant la période coloniale, les Africains se soignaient avec des plantes.

Répondre aux attentes de la Vision 2050

"Il convient d'identifier et d'extraire des principes actifs de ces plantes pour en faire des médicaments qui seront utilisés de façon scientifique", précise M. Kane, citant M. Mbow.

Selon Amadou Kane, M. Mbow, qui fut également ministre de l'Education nationale, s'était fait une religion sur le fait que les savoirs traditionnels "ne sont pas des vestiges du passé mais des ressources vivantes pour l'avenir".

La Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes dit aspirer à devenir "un acteur incontournable" dans la valorisation des savoirs endogènes africains dans toutes leurs dimensions.

Pour son président, la Fondation entend également "répondre aux attentes des politiques publiques africaines, à commencer par celles de nos autorités à travers leur vision de transformation à l'horizon 2050".

Plus globalement, elle ambitionne de faire des savoirs endogènes "l'un des leviers de transformation sociale, économique et culturelle pour l'Afrique du 21e siècle".