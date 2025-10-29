Sénégal: Un colloque international sur les savoirs endogènes s'ouvre à Dakar ce mercredi

Dakar — Un colloque international sur les savoirs endogènes s'ouvre, ce mercredi, à Dakar et se poursuivra jusqu'à vendredi, a appris l'APS.

Le thème de cet événement organisé par l'Ecole de bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est "Savoirs endogènes au prisme des sciences de l'information et de la communication : entre territoires et terroirs".

Des chercheurs, des professionnels et des porteurs de savoirs locaux vont "mettre en lumière les enjeux contemporains liés à la reconnaissance, la préservation et la valorisation des savoirs endogènes dans une perspective de justice réparatrice et de transmission intergénérationnelle", lit-on dans une note transmise par les organisateurs.

La cérémonie d'ouverture de ce colloque prévu à 10 heures se tient au Musée des civilisations noires et est présidée par le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.