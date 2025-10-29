Sénégal: La Chambre de commerce de Kaolack se dote d'une antenne à Guinguinéo

Guinguinéo — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (centre) a procédé mardi à l'installation officielle de son point-focal dans le département de Guinguinéo, a constaté l'APS.

La cérémonie officielle d'installation de cette entité décentralisée de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a été présidée par la préfète de Guinguinéo, Marième Hanne Kouyaté, en présence des nombreux acteurs économiques locaux.

"L'installation de ce pont-focal n'est pas seulement symbolique, c'est une stratégie délibérée de la Chambre de commerce [de Kaolack] pour se rapprocher davantage des acteurs économiques de la région", a déclaré son premier vice-président, Djibril Diop.

"Mettre à la disposition de Guinguinéo ce point-focal permet de pouvoir relever ensemble les défis d'informalité, d'accès au crédit et de conquête de marché pour pouvoir accompagner tous les acteurs économiques et les entrepreneurs dans le développement de leurs activités au niveau du département de Guinguinéo", a indiqué M. Diop.

Selon le premier vice-président du conseil départemental de Guinguinéo, Babacar Diop, l'installation de ce point focal vient concrétiser "la collaboration naturelle" entre la Chambre du commerce et le conseil départemental.

La cheffe de l'exécutif départemental a de son côté salué cette initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack consistant à décentraliser ses services à Guinguinéo.

Marième Hanne Kouyaté a magnifié la "bonne collaboration" du conseil départemental de Guinguinéo qui a accepté de loger le pont-focal de la Chambre de commerce dans ses locaux.

"Ce point-focal servira de relai, d'interface entre la chambre consulaire et les opérateurs économiques du département", a indiqué Mme Kouyaté, l'objectif étant de promouvoir le développement local à travers la formation et la formalisation, note-t-elle.