Sénégal: Fleuve Sénégal - 85 motopompes offertes aux producteurs sinistrés

Podor — L'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, a réceptionné 85 groupes motopompes (GMP) destinés à des producteurs sinistrés lors des inondations causées par le débordement du fleuve Sénégal.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS), qui vise à soutenir la relance agricole et la résilience des communautés rurales du nord du pays.

Le PRDC-VDS est mis en oeuvre en partenariat avec la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

"En dotant les producteurs de ces groupes motopompes, le PRDC et la SAED contribuent directement à la relance agricole et à la réduction des effets des inondations. Ces équipements vont permettre aux paysans de reprendre leurs activités et d'assurer la continuité de la production vivrière", a déclaré l'autorité administrative à l'occasion de la cérémonie de remise des GMP, mardi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les équipements seront distribués à des producteurs issus de onze communes du département de Podor, dont Fanaye, Ndiayène Pendao, Guédé Village, Gamadji Saaré et Dodel.

Des producteurs de Démette, Boké Dialloubé, Mbolo Birane, Méry, Doumga Lao et Madina Ndiathbé vont également bénéficier de cet appui.

Le préfet a salué l'engagement du PRDC-VFS et de la SAED, qu'il considère comme des "partenaires essentiels de l'État dans la mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité et de souveraineté alimentaire".

Le délégué local de la SAED, El Hadji Mbargou Lo, a pour sa part expliquée que la sélection des bénéficiaires a été effectuée selon des critères précis, en concertation avec les responsables du PRDC-VFS et les autorités locales.

"Nous avons ciblé les organisations les plus touchées par les inondations, mais aussi celles capables de se relancer rapidement. Nous avons intégré la dimension genre et jeunesse", a-t-il assuré.

M. Lô dit tabler sur "une répartition équilibrée entre les communes ciblées", soulignant que cette dotation en motopompes traduit la volonté de transformer une contrainte en opportunité en permettant aux producteurs sinistrés d'aller en campagne de contre-saison froide et chaude.

"Avec l'appui du PRDC-VFS et de la SAED, nous voulons rehausser la base productive locale et permettre aux communautés agricoles d'être plus résilientes face aux chocs climatiques. C'est une étape importante dans la reconstruction et la relance agricole du département de Podor", a-t-il déclaré.

La SAED a également annoncé la mise en place d'un dispositif de suivi technique pour garantir la bonne utilisation des équipements et optimiser leur impact sur la production.