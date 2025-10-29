Ile Maurice: DBM - 102 recrutements avant les élections générales de 2024

Navin Ramgoolam a révélé que la Development Bank of Mauritius (DBM) a procédé à une vague importante de recrutements avant les dernières élections générales. Il répondait à une question du député Ram Etwareea sur la politique de recrutement de la banque et les missions effectuées par ses anciens dirigeants.

Navin Ramgoolam a dénoncé une «politique de recrutement à tout prix» menée par l'ancien gouvernement à des fins électorales. Entre septembre 2023 et novembre 2024, la DBM a recruté 102 employés supplémentaires, soit une hausse de près de 45 % de ses effectifs, qui sont ainsi passés à 333. Selon le Premier ministre, cette pratique n'a pas concerné que la DBM, mais aussi «plusieurs autres institutions publiques», provoquant «inefficacité et perturbation» dans leur fonctionnement.

S'agissant des missions officielles, la DBM a indiqué que ses anciens Chief Executive Officers ont effectué 28 déplacements entre 2015 et 2024, pour un coût total de Rs 1 464 211 incluant les billets d'avion, l'hébergement, le transport et les per diem.

Bardwazsingh Jokhoo, directeur par intérim puis directeur général (2015-2018), a effectué une mission au sein de la Southern African Development Community (SADC) et cinq missions à Rodrigues pour un montant total de Rs 453 992.

Feu Lobine Dayha Unmole, directeur général (2018-2020), a entrepris quatre missions SADC et huit à Rodrigues pour Rs 539 273.

Jaywant Pandoo, CEO (2020-2024), a conduit une mission SADC et neuf missions à Rodrigues pour Rs 470 946. Le PM a affirmé que le gouvernement actuel entend rétablir la rigueur et la transparence dans les procédures de recrutement au sein des institutions publiques.