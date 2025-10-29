Ile Maurice: 268 nouveaux cas en six mois

De janvier à juin 2025, 268 nouveaux cas ont été dépistés chez des Mauriciens. Au total, le pays a enregistré 10 030 cas. Cette situation doit interpeller, estime Prévention, Information et Lutte contre le SIDA (PILS).

La tendance est confirmée : le VIH ne se limite plus aux groupes traditionnellement considérés comme vulnérables à Maurice. Il circule désormais au sein de la population générale, principalement à travers les relations hétérosexuelles et l'usage de drogues injectables. Les personnes les plus exposées restent celles âgées de 25 à 44 ans.

Selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère de la Santé, le VIH continue de progresser à un rythme accéléré depuis ces dernières années. Alors que 549 cas avaient été enregistrés en 2024, les tests positifs de 2025 confirment une tendance à la hausse. Durant les années précédentes, le nombre de nouveaux cas était inférieur à 380. La dernière fois où Maurice avait dépassé les 500 cas annuels remonte à 2009.

En 2025, 49,3 % des cas concernent des rapports hétérosexuels et 41 % des usagers de drogues partageant leur matériel d'injection. Maurice est l'un des rares pays à présenter deux principaux modes de transmission, ce qui complexifie la réponse à apporter.

On compte 9,7 % de nouveaux cas chez les hétérosexuels et injecteurs de drogues, 1,5 % chez les homosexuels et bisexuels, 0,4 % chez les personnes transgenres et 4,9 % restent indéterminés. Deux bébés ont été infectés par leurs mères au moment de la grossesse ou de la naissance, malgré toutes les mesures appliquées pour éviter ce type d'infection mère-enfant dans les centres de santé publics.

Pour PILS le constat est clair : tandis que les jeunes adultes sont de plus en plus sexuellement actifs, ils se protègent moins contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. Cette situation appelle à la responsabilisation de tous.

PILS sur le terrain pour sensibiliser

Les équipes de PILS restent mobilisées sur le terrain pour sensibiliser les communautés sur le VIH et la santé sexuelle. Ces derniers jours, des actions ont été menées auprès des étudiants d'universités, dans plusieurs quartiers et lors de certains événements. L'équipe était présente à Alma, Réduit, Moka, Richelieu, Rivière-Noire, Bagatelle, entre autres.

Avec le soutien de ses partenaires et du secteur privé, PILS vise à rendre l'information accessible à tous. En plus des discussions engagées avec les publics ciblés, le personnel de PILS distribue gratuitement du matériel de protection, notamment des préservatifs. Les équipes se mobilisent également en soirée pour travailler avec des communautés ciblées, ainsi que dans des salons de massage et autres lieux de promiscuité. Au quotidien, PILS reçoit toute personne souhaitant se faire dépister ou traiter dans son centre de santé sexuelle, le Centre Banian, situé à la Rue St Georges, Port-Louis.

Ces campagnes s'ajoutent aux efforts d'une communication nationale qui sera intensifiée durant le mois de novembre, déclaré Sexmonth. Plusieurs activités et campagnes de sensibilisation nationale seront menées le mois prochain.