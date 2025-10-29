Madagascar: Runs - Le retour de Bryan Ratsivahiny en question

29 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Il y a un mois, la mythique Peugeot 205 « Tonnerre » de Bryan Ratsivahiny a été incendiée dans son garage à Atsimondrano lors d'un acte de vandalisme. Véritable symbole de ses exploits sur piste, cette voiture n'était pas qu'un outil de compétition, mais le reflet d'un rêve construit à force de passion, de sueur et de victoires.

Bryan s'est imposé comme une étoile montante du Championnat de Madagascar des runs grâce à Tonnerre. Son palmarès parle pour lui : vainqueur dans la catégorie Rookie, champion Super Run 2 en 2024, champion catégorie Jeune, double vice-champion Super Run et Super Run 2 lors de la course inaugurale de cette saison.

Il a également intégré le top 10 du classement général face aux cadors de la catégorie Prorun, et détient un record personnel de 12,87 secondes sur 400 m. Mais aujourd'hui, la suite de sa saison semble incertaine. Sans sa voiture fétiche, le retour en piste est compromis. Pourtant, l'espoir subsiste. Dans une récente publication, son père affirme qu'il n'abandonnera pas le rêve de son fils.

Un message qui laisse entrevoir une possible renaissance. Bryan, quant à lui, a évoqué son retour, bien qu'aucune date n'ait encore été définie. Car si Tonnerre a été réduite en cendres, la détermination de Bryan, elle, brûle encore avec sa passion.

