Madagascar: Festival Masaka jirôfo - 2e édition - Trois jours de show à Mananara-Avaratra

29 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La deuxième édition du festival Masaka jirôfo se tiendra à Mananara-Avaratra les 7, 8 et 9 novembre prochains au stade municipal. Sept artistes seront de la partie. Pendant ces trois jours, la ville du Girofle sera en liesse.

Les festivaliers et les associations prévoient un carnaval le premier jour lors duquel des lots seront distribués, respectivement 300 000, 200 000 et 100 000 ariary. À 21 h, Naima livrera un showcase précédé d'un concours de danse au Volume 5. Le lendemain, Sisca, Lien Bouessa et le rappeur Shadow Banks animeront un grand bal au stade municipal. Le dimanche 9 novembre, les Roberts, Naïma, Rasoa Be ainsi que les artistes locaux offriront un show exceptionnel au public. Le morengy, qui est un sport traditionnel, sera à l'honneur. Des fanorolahy tels que Black Fantôme, Serge Black, Kilo Ambilobe, Moasy Be, Jôlahy Jôby, Turbo Masaky monteront sur le ring.

Promouvoir le produit de rente du terroir, mettre en relief la culture à travers la musique et la boxe traditionnelle sont les principaux buts du festival Masaka jirôfo. En outre, cette activité artistique favorise le tourisme local car les habitants environnants vont sûrement se déplacer rien que pour assister au spectacle. Alors, en trois jours Mananara-Avaratra sera un carrefour, et point de jonction de tous les passionnés de mozika mafana, et de morengy. Par ailleurs, les organisateurs de la festivité se disent confiants étant donné que les artistes conviés sont des plus attendus. « Ce sera chaud », ont-ils affirmé avec certitude.

