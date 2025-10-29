Afrique: African Entertainment Awards USA 2025 - Basta Lion, le digne représentant de Madagascar

Le reggae-dancehall malgache rayonne à l'international. L'artiste Basta Lion figure parmi les finalistes de la 11e édition des African Entertainment Awards USA (AEAUSA), prévue pour le 20 décembre 2025. Il concourt dans la catégorie « Best Reggae/Dancehall Artist », aux côtés de poids lourds du genre tels que Stonebwoy, Vybz Kartel, Masicka, Shatta Wale, Spice, Ruger, Shenseea et Popcaan.

Cette nomination consacre un parcours atypique et une ascension constante. Originaire de Madagascar, Basta Lion s'est imposé au fil des années comme l'une des figures de proue du reggae-dancehall sur la Grande Île. Son engagement pour une musique consciente, son mélange de rythmes afro et de sonorités locales, ainsi que sa présence scénique charismatique lui ont valu un public fidèle au-delà des frontières.

Sa nomination à cette prestigieuse compétition constitue déjà une distinction rare qui met en lumière la vitalité de la scène urbaine malgache et son ouverture croissante sur le continent africain.

Cette reconnaissance internationale représente une étape importante pour la musique malgache dans l'arène panafricaine. Si Basta Lion venait à décrocher le trophée, il deviendrait le premier artiste de Madagascar à remporter un African Entertainment Award USA, symbole fort d'un rayonnement culturel qui ne cesse de grandir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les votes sont actuellement ouverts sur vote.aeausa.net. Les fans peuvent soutenir Basta Lion en scannant le QR code officiel ou en se rendant sur le site de l'événement. La cérémonie, qui se tiendra le 20 décembre à 17 h (heure de New York), sera diffusée en ligne.