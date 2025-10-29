Tunisie: Coupe de la CAF/L'Etoile n'a pas réussi à renverser la vapeur - Une cruelle désillusion

opinion

La loterie des tirs au but a décidé du sort de l'Etoile Sportive du Sahel qui est éliminée aux portes de la phase des groupes. C'était pourtant jouable !

De toute évidence, avec deux défaites à l'extérieur, on ne peut pas aller loin dans la compétition africaine, malgré une domination outrageuse à domicile. L'Etoile ne sait plus voyager. Avec une mi-temps achevée sur une parité vierge, c'est au total 135 minutes sans marquer entre les 2 matchs. Le sursaut d'orgueil en seconde période n'a pas suffi à faire la différence. L'Etoile a perdu sa qualification à Nairobi et non pas à Sousse, où elle a dominé des pieds et de la tête son adversaire kényan.

Une fausse joie

Une fausse joie dans les travées du stade, avec un public enflammé, qui n'a été que de courte durée. D'ailleurs, l'entraîneur de Nairobi United a admis que le public étoilé n'a pas lâché son équipe jusqu'aux derniers instants du match. En effet, le but sur le gong de Naouali n'a pas été celui de la qualification, mais d'un juste retour à l'équilibre sur l'ensemble des deux matchs.

Un équilibre fragile qui s'est anéanti, par la suite, aux tirs au but. Un exercice que l'ESS ne maîtrise visiblement pas bien en championnat, avec de nombreux penaltys loupés. Chose confirmée durant la séance qui a dépassé les 5 tirs réglementaires, avec 2 tirs loupés côté étoilé. L'Etoile du Sahel a joué de malchance certes, mais elle aurait dû éviter un tel fiasco bien auparavant à Nairobi, où l'équipe a été méconnaissable.

Désormais, l'Etoile n'a plus que le championnat à "se mettre sous la dent", en attendant les échéances en Coupe de Tunisie. Un classement à la traîne pour les Etoilés, qui doivent travailler plus sereinement et désormais loin de la pression des échéances continentales.