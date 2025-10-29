Tunisie: 5e succès en déplacement pour l'ESZ - Un joli record

L'ESZ a signé à Béjà son cinquième succès en déplacement après 11 journées et s'est hissée à une quatrième place bien méritée. Une excellente performance qui en dit long sur les vertus du jeu en contre des «Sang et Or» du Sud

Le match contre l'OB, que l'entraîneur Anis Boujelbène avait beaucoup appréhendé, a été pour Seifeddine Charfi et ses coéquipiers moins difficile que prévu. La nette victoire par 3 buts à 0 sur les Cigognes de Béjà, dans leur fief, témoigne bien de la facilité de ce succès. Avec ces trois nouveaux points empochés dimanche, l'ESZ peut se vanter de détenir le record de cinq victoires en déplacement en onze journées.

Après le CSS, le CA, l'ASG et la JSK, l'OB de Hafedh Guitouni a été enclin à une large défaite devant son public. «C'était pour nous l'occasion ou jamais de revenir parmi les quatre premiers», a affirmé Anis Boujelbène après cette nouvelle brillante performance des siens en terrain adverse. Ajoutant «qu'il avait eu raison d'avoir pris toutes les précautions dans ce match-clé pour le retour au sommet».

Longtemps aux aguets

Anis Boujelbène est resté sur ses gardes et a fait durer le round d'observation plus d'une demi-heure de jeu pour bien évaluer les points forts et les points faibles de son adversaire. Une défense renforcée, un milieu très dense et une attaque avec deux fers de lance. L'objectif était de marquer les premiers et de prendre cet avantage à la marque avant la mi-temp. C'est Stanley Ogoh qui va lui donner cette satisfaction. L'OB n'avait d'autre option en seconde mi-temps que d'aller plus vers l'avant pour tenter d'égaliser.

La tactique voulue par Anis Boujelbène pour porter le coup de grâce à une équipe en net déséquilibre, trop usée sur le plan physique pour pouvoir assurer montées offensives et replis défensifs. Sur le banc, l'ESZ avait deux bons jokers pour ce genre de mission : Mohamed Hédi Jertila et Innocent Nshuti. Ils feront leur entrée à la place de Noêmen Rahmani et Achraf Ben Dhiaf.

Du poste par poste pour ne pas toucher à l'équilibre du dispositif en place mais avec une arme qui va s'avérer payante : plus de fraîcheur physique. Ce qui a permis à Anis Boujelbène, qui tenait les trois points bien en main, de ménager quelques joueurs-cadres à l'image du vaillant capitaine du groupe Lamjed Rjili et du principal pion du milieu de terrain Moatez Chouchen et pour donner un petit temps de jeu à Zidane Lâabidi et à Mohamed Mokhtar Zidi.