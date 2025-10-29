Tunisie: C1 africaine / L'EST se qualifie à la phase de groupes - La pression ne fait que commencer

Se qualifier à la phase de groupes est le minimum requis. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour les « Sang et Or » dont une frange de supporters doutent de leur capacité à aller loin en Ligue des champions.

Malgré la large victoire remportée dimanche soir devant la formation burkinabé de Rahimo sur un score sans appel (3-0), la bande à Maher Kanzari n'a pas été épargnée par les critiques sur les réseaux sociaux : "Ne vous trompez pas, notre équipe n'est pas citée comme prétendante sérieuse pour le titre", peut-on lire comme commentaire sur Facebook.

A la conférence de presse d'après-match, Maher Kanzari a répondu sereinement aux critiques qui le visent : "Je suis habitué à ce genre de situations. Ça ne sort pas de l'ordinaire. Par ailleurs, il n'y a aucune raison pour qu'on se mette une pression particulière. Notre groupe est bien protégé, staff technique et joueurs.

Le haut niveau c'est cela : nous sommes appelés à allier manière et résultat. Des fois le résultat fait défaut. Des fois, c'est la manière qui n'est pas au rendez-vous. Par moments, on excelle en alliant les deux", a-t-il déclaré. Interrogé si l'équipe est en mesure de remporter la Champions League, le coach "sang et or" a répondu : "Il est très tôt de parler de titre africain. Il faut d'abord aborder la phase de groupes et se situer après".

Danho, Konaté et Boualia, les nouveaux piliers

Alors qu'ils étaient mauvais, voire quelconques contre l'ESZ au milieu de la semaine dernière, des joueurs comme Abdramane Konaté (auteur d'un joli assist à Achref Jabri), Florian Danho qui a retrouvé le chemin des filets lors de la manche retour contre Rahimo, sachant qu'il a signé le but de la victoire à l'aller, se sont rattrapés dimanche soir.

Et, à vrai dire, Florian Danho, Abdramane Konaté et même Kouceila Boualia, qui ne cesse d'apporter des solutions sur le couloir droit, s'imposent d'un match à l'autre comme les nouveaux piliers du dispositif de jeu de Maher Kanzari. Puis, on ne peut pas gagner tous ses matchs ni être bon à tous les coups. Les hauts et les bas font partie du football de haut niveau.

Ce qui est bien, c'est que la pression constante voire infernale, qui vise les joueurs de l'Espérance en a fait un groupe soudé. En témoigne le troisième but marqué : Belaïli a servi sur un plateau Konaté dans le dos des défenseurs. Ce dernier a dribblé le portier adverse et avait une fenêtre d'ouverture pour marquer, mais a préféré offrir le ballon à Achref Jabri qui n'avait qu'à mettre la balle dans les filets.

Jabri avait bien besoin de ce but pour garder confiance en lui-même. Le 21 novembre débutera la phase de groupes. Le directeur sportif, Yazid Mansouri, et l'entraîneur, Maher Kanzari, sauront, dès les premiers matchs, cibler les besoins de l'équipe en matière de recrutements à effectuer lors du mercato hivernal. Bref, le chemin est encore long.

Le plus dur est à venir, mais il est très tôt d'avancer des pronostics d'autant qu'il y a un mercato hivernal qui peut permettre de faire les ajustements nécessaires. Pour l'entraîneur et les joueurs, le plus dur ne sera pas la compétition en elle-même, mais leur capacité à supporter la pression énorme qui les vise à chacune de leurs sorties.