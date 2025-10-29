Tunisie: Expatriés

Dendani vers la Liga ?

A 19 ans, l'attaquant monégasque et international tunisien U23, Nacim Dendani, attise les convoitises après un parcours des plus intéressants à l'AS Monaco. Deux clubs se sont positionnés pour recruter le jeune avant tunisien, mais Monaco n'a pas encore tranché et devrait le garder sur le Rocher pour encore quelque temps, avant de miser sur une grosse plus-value à la revente par la suite.

En fait, deux clubs espagnols, Malaga CF (qui souhaite le prendre sous forme de prêt de six mois) et un autre club de Liga, dont le nom n'a pas encore été révélé selon certaines livraisons de l'Hexagone, se seraient donc manifestés. Natif d'Ajaccio en Corse, Dendani s'est vite imposé à l'académie de l'ASM comme un projet de grand joueur, signant d'ailleurs un contrat professionnel à 18 ans accomplis. Au CDF monégasque, il a empilé les buts et a brillé par son impact offensif et sa polyvalence.

Gaucher pur, Dendani, international tunisien U23, doit à présent franchir un palier en optant pour un club où il bénéficierait de davantage de temps de jeu, quoique le coach de Monaco, Sébastien Pocognoli, successeur d'Adi Hütter, serait prêt à lui offrir du temps de jeu. Bref, le nom de Dendani va bientôt être évoqué prochainement, dès l'ouverture du mercato d'hiver.

Ben Moussa enchaîne avec Police FC

L'entraîneur Abdessattar Ben Moussa trace son sillon au Rwanda, à Police FC. Le timonier tunisien du club rwandais a enchaîné avec les siens un 5e succès de rang suite à une victoire signée hors de leurs bases chez Marines FC (1-2).

Leader du championnat, Police FC compte à présent cinq points d'avance sur son dauphin, Rayon Sports, et ce, après cinq journées disputées en Ligue rwandaise. Débuts prometteurs donc pour Ben Moussa et ses collaborateurs, Mohamed Dabbouki, préparateur physique, et Ahmed Ben Yahia, analyste de performances. Rappelons que Ben Moussa a par le passé été titré en Ligue rwandaise, en 2022-2023, à la tête de l'AS Kigali.

Radhi Jaïdi aligne les victoires

Tout comme Abdessatar Ben Moussa, le coach Radhi Jaidi poursuit son brillant parcours avec Al Nejmeh FC, club basé à Beyrouth. Le club libanais a ainsi récemment battu Al Abbasiyah hors de ses bases (0-1) lors de la 5e ronde du championnat. 5/5 pour l'ex-technicien de l'EST avec Al Nejmeh qui se retrouve coleader de la Ligue libanaise avec Al Ahed. Par le passé, Jaidi a entraîné le Paradou FC, Hartford, Southampton U23 et l'Espérance de Tunis. Il a aussi exercé en tant qu'adjoint au Cercle de Bruges.

Elies Araâr Fernandez au révélateur de Club America

Elies Araâr Fernandez, latéral gauche du Racing Club de Strasbourg et international tunisien U20, poursuit sa période d'essai au Mexique sous la bannière d'un club réputé et prestigieux, Club America. A 19 ans, Fernandez, natif de 2006 à Nice, a fait ses classes à Cavigal Nice avant d'opter pour le Centre de formation du Racing de Strasbourg, puis de signer un contrat professionnel en faveur du même club (contrat allant jusqu'en 2029).