Tunisie: La Marsa accueille ce dimanche la première édition des 'Tunisia Street Games'

La ville de La Marsa accueillera, ce dimanche, la première édition des Tunisia Street Games, premier événement officiel en Tunisie entièrement dédié aux sports de rue. Cette manifestation est organisée sous l'égide de la Fédération tunisienne du sport pour tous et du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Selon Marouène Chaieb, président de la Fédération tunisienne du sport pour tous, les Tunisia Street Games constituent un nouveau projet sportif et jeunesse de la fédération, destiné principalement aux adolescents âgés de moins de 16 ans.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Chaieb a précisé que plusieurs activités seront proposées, dont des tournois de football 3x3, des initiations et des démonstrations de breakdance.

« La manifestation se déroulera tout au long de l'année, chaque week-end, dans une région différente du pays, afin d'encourager la participation des jeunes partout en Tunisie », a-t-il ajouté.

Il a souligné que cette initiative vise à promouvoir les sports de rue et à les faire mieux connaître du grand public, d'autant que plusieurs fédérations internationales reconnaissent déjà certaines disciplines, telles que le football 3x3, le basket-ball 3x3 ou encore le hockey 3x3.

Enfin, Marouène Chaieb a insisté sur l'importance de ce type de rencontres, qui favorisent les échanges entre jeunes issus de divers quartiers, encouragent la pratique sportive régulière et contribuent à prévenir les comportements à risque, tels que le tabagisme ou la dépendance.