Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « Le gouvernement dispose de deux mois pour prouver son efficacité »

Le compte à rebours a commencé pour le gouvernement d'Herintsalama Rajaonarivelo. Composé de 29 ministres, il est désormais sous pression pour répondre aux attentes de la population.

Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, dans son allocution à Iavoloha, hier, a clairement fixé un ultimatum. « Le gouvernement a deux mois pour prouver son efficacité », a-t-il annoncé. Passé ce délai, un remaniement sera inévitable si les résultats tardent à se manifester. Le Colonel a mis en avant les priorités de ce gouvernement : l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation, la sécurité et la stabilisation des prix. Des secteurs stratégiques comme l'agriculture, la filière vanille et le tourisme devront également être relancés pour redresser l'économie du pays.

Austérité

Michaël Randrianirina a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'une politique d'austérité. « L'intégrité des ministres est primordiale », a-t-il souligné. Les ministres, en tant que serviteurs de l'État, devront rendre des comptes au peuple malgache. Toute malversation sera sévèrement punie. Un échec dans les deux mois à venir pourrait entraîner des sanctions, voire un remaniement, si des résultats tangibles ne sont pas atteints. Avec une équipe diversifiée de 29 ministres, ce gouvernement se veut représentatif et proche des préoccupations des Malgaches. Le Colonel a souligné qu'il était impératif que les ministres soient à l'écoute de la population, avec une gouvernance orientée vers des actions concrètes et visibles.

Transparence

La transparence et la lutte contre la corruption sont au coeur du programme de ce gouvernement. Michaël Randrianirina a rappelé qu'il n'y aurait aucune tolérance face aux malversations. Les ministres devront gérer les fonds publics avec une grande rigueur et optimiser les ressources de l'État. La confiance dans les institutions doit être rétablie, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Madagascar a besoin de partenaires économiques fiables, et cela passe par une gouvernance fondée sur la transparence.

Redressement

En effet, les deux premiers mois sont décisifs. Le gouvernement Rajaonarivelo est sous pression pour répondre rapidement aux défis du pays. Les ministres devront prouver qu'ils sont à la hauteur des attentes des Malgaches et qu'ils peuvent opérer un véritable changement. Le Colonel a rappelé que les ministres ne sont pas là pour leurs intérêts personnels, mais pour servir le bien commun. Chaque décision, chaque action doit contribuer au redressement du pays et à la refondation de l'État. La pression est immense, mais les attentes du peuple malgache sont légitimes : ils veulent des résultats visibles et immédiats.