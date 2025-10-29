L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, Patrick Lynch, a récemment rencontré Fanirisoa Ernaivo, nouvelle ministre de la Justice, pour discuter de projets ambitieux visant à renforcer la lutte contre la corruption.

Le Royaume-Uni a exprimé sa volonté d'apporter un soutien concret à Madagascar dans cette mission cruciale, qui freine le développement du pays et érode la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Lors de cette réunion, les deux parties ont abordé les moyens de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau.

Patrick Lynch a souligné l'importance d'une justice équitable et transparente pour dissuader ceux qui pillent les ressources de Madagascar. Il a ajouté : « Lorsque les criminels sont jugés de manière équitable, cela envoie un message fort à ceux qui cherchent à exploiter le pays, et permet de restituer des ressources au peuple malgache, à qui elles ont été volées ».

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une collaboration renforcée entre les deux nations, avec un accent particulier sur l'amélioration de la gouvernance, la transparence et la responsabilité. Le Royaume-Uni mettra à disposition son expertise pour former les acteurs locaux et renforcer les capacités des institutions judiciaires malgaches.

La lutte contre la corruption reste un enjeu majeur pour Madagascar, et cette coopération est un pas important vers un avenir plus juste et prospère pour le pays. En travaillant ensemble, les deux nations espèrent créer un environnement propice à la gestion transparente des ressources publiques, tout en renforçant la confiance du peuple malgache dans ses institutions.