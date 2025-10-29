Tunisie: Bonne nouvelle - La CNAM maintient le système du tiers payant avec les pharmacies

Le Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a annoncé, mardi 28 octobre 2025, la poursuite du système du tiers payant directement avec les pharmacies, afin d'assurer la continuité de la fourniture des médicaments aux assurés sociaux dans les meilleures conditions.

Dans un communiqué, la CNAM a précisé qu'à titre exceptionnel, les affiliés du régime de soins privés pourront continuer à bénéficier du remboursement des frais liés à l'achat de médicaments pour les maladies ordinaires, conformément aux procédures en vigueur.

Cette décision intervient à la suite de l'annonce unilatérale du Syndicat tunisien des pharmaciens d'officine, datée du 25 octobre 2025, relative à la suspension du système du tiers payant pour les maladies ordinaires à partir du 27 octobre, et au non-renouvellement de la convention du tiers payant pour 2026.

La CNAM a souligné que cette décision syndicale a été prise en dehors des délais et procédures légales et contractuelles prévus par la convention sectorielle. Elle a donc réagi en adoptant des mesures exceptionnelles destinées à protéger les droits de ses assurés et garantir la continuité des services de santé.