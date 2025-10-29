Tunisie: Clôture du projet Massari - Un projet à fort impact

Depuis son lancement le 6 mars 2024, le projet Massari a fédéré des structures essentielles tunisiennes de la culture autour d'un programme solide qui vise à renforcer des acquis chez de nombreux professionnels du secteur artistique tunisien.

Massari a touché 1.300 personnes participantes sur tout le territoire tunisien. Ces dernières ont bénéficié de plus d'une centaine de formations organisées dans le cadre d'ateliers pratiques, formations théoriques, masterclass, rencontres ou résidences artistiques. Techniciens, administrateurs et professionnels de différentes disciplines ont pris part au programme, qui s'est déroulé en Tunisie, mais aussi à l'étranger dans de nombreux pays sous le chaperonnage de l'Institut français de Tunisie et de l'ambassade de France.

Au moins 6 structures culturelles fondamentales se sont engagées à mener à bout ce projet ambitieux, citons Al Badil, l'Art Rue, Echos cinématographiques, Minassa, Safahat et le Syndicat des libraires et distributeurs importateurs et exportateurs du livre (Sldiel).

Le travail a été coordonné minutieusement par Elsa Despiney, professionnelle du secteur, historienne de l'art, spécialisée dans les échanges culturels internationaux.

L'IA, le marché du livre à l'international, les droits d'auteur, l'univers de la bande dessinée, la méditation culturelle, les techniques du son et de l'image au cinéma, la formation chorégraphique, la mise en valeur des outils de gestion d'une librairie, ou encore la création d'un club culturel : autant d'axes ont été au coeur des formations données par de nombreux professionnels.

Les acteurs culturels issus du théâtre, des arts visuels, de la musique et du numérique ont pu largement bénéficier du programme.

Ces derniers, plus d'une cinquantaine, ont également eu accès à des programmes de mobilité laborieux, menés dans des structures étrangères en Belgique, en Egypte, Côte d'Ivoire, Italie, France... Massari reste un soutien fructueux et désormais essentiel pour les industries culturelles et créatives, qui dynamisent l'économie tunisienne et le marché de l'emploi à l'échelle locale.

Massari est un tremplin pour l'amélioration des conditions de la production artistique et culturelle, dont la pérennité et l'efficacité sont à entretenir.

Le projet Massari en chiffres

Plus de 60 formateurs professionnels, issus de tout le territoire tunisien, se sont impliqués à former les adhérents au programme.

Leur travail a permis de concrétiser 52 formations en 2024 et 46 en 2025. 98 au total ont pu être menées à bout dans 21 régions. 46 % des participations sont issues de Tunis, 55 % sont régionales. 39,4 % des formations ont été dédiées à l'administration, 36,4 % au volet artistique et 24,2 % au volet technique.

La clôture du projet Massari a eu lieu à l'Institut français de Tunisie en présence de nombreux acteurs culturels, notamment issus des structures partenaires.

Les représentants des structures participantes présents ont chacun témoigné de leur expérience, en présence de participants au projet. Dans un pays où les structures indépendantes jouent un rôle majeur dans la vitalité artistique, Massari représente un espoir concret pour un écosystème culturel plus solide, inclusif et durable. A travers la formation, l'échange et la collaboration, le projet contribue à poser les jalons d'une professionnalisation durable du secteur.