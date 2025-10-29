Tunisie: Balloons Event Show Tunisia - « Les règles doivent être respectées pour le vol des montgolfières »

Trois villes du Sud tunisien ont accueilli, pour la première fois, le « Balloons Event Show Tunisia », un événement inédit qui se poursuivra jusqu'au 1er novembre. De nombreux professionnels étrangers passionnés de sports aéronautiques, accompagnés de leurs appareils, ont participé à cette manifestation.

Frédéric Ragot, pilote, instructeur et propriétaire d'une société de montgolfières en France, a accepté de partager ses impressions sur l'originalité de l'événement. Le pilote professionnel a rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de se rendre en Tunisie pour un vol en montgolfière à l'occasion d'un championnat de volleyball, précisant, même, qu'il avait participé à son tout premier vol en montgolfière il y a quarante ans pour le compte d'une marque tunisienne de jeans bien connue.

L'instructeur et pilote professionnel a indiqué qu'il avait l'habitude d'organiser de nombreux meetings à travers le monde. Il a tenu à rassurer sur l'existence de risques, qu'il a qualifiés de minimes. Selon lui, si les conditions météorologiques, qui sont un facteur principal de cette activité, sont respectées, voler en montgolfière ne présente aucun danger, affirmant que tous leurs appareils étaient fiables, testés et contrôlés. L'instructeur a même mentionné qu'il faisait du transport public et qu'il avait même déjà transporté jusqu'à 24 personnes à bord de l'une de ses montgolfières.

L'instructeur français, qui a ramené quatre appareils pour cette manifestation, a reconnu préférer le vol libre en ballon au vol captif programmé dans le cadre du festival, expliquant que lors des vols captifs, les ballons étaient reliés au sol par des câbles pour les empêcher de s'envoler, alors que pour le vol libre « on lâche les cordes pour laisser le ballon s'envoler seul, en suivant la direction du vent ».

Poursuivant son explication, le pilote professionnel a décrit les principales règles de pilotage d'une montgolfière. Il a précisé que la montgolfière était un appareil qui ne se dirigeait pas, mais qui suivait le vent. « On se contente juste de contrôler l'altitude et la direction », a-t-il dit, affirmant, à ce propos, qu'il est indispensable, avant de décoller, de vérifier la direction du vent pour éviter que l'appareil n'échappe au contrôle du pilote. Il a souligné que le fait de ne pas prendre toutes les informations sur le vent pouvait mener le pilote à se retrouver, par exemple, en plein milieu de la mer.

D'ailleurs, pour les vols libres, les professionnels ont l'habitude de suivre les montgolfières avec une voiture jusqu'à l'endroit où elles se posent, ajoutant, que certains ont même , été obligés de prendre des ferries pour récupérer leurs appareils.