Tunisie: L'ONFP et l'Octobre rose - Pour un dépistage précoce accessible à toutes !

La lutte contre le cancer du sein se poursuit. Elle semble plus ardue en raison de l'augmentation soutenue de la prévalence. En Tunisie, les nouveaux cas de femmes atteintes de cancer du sein étaient de 4.400 l'an dernier, contre 4.300 en 2023 et 3.884 en 2022. Faute de prévention et de dépistage précoce, la maladie risquerait de gagner encore du terrain ; les statistiques seraient plus alarmantes à l'horizon 2030 car elles frôleraient les 6.000 nouveaux cas !

Aussi pour éviter une telle évolution, les efforts des institutions nationales et de la société civile se conjuguent-ils, renforçant ainsi les deux principaux volets de la riposte, à savoir la sensibilisation et le dépistage précoce.

Célébrant, lui aussi, l'Octobre Rose 2025, l'Office national de la famille et de la population (Onfp) met à la disposition des femmes une panoplie d'actions décentralisées. Mues par l'impératif de sauver le plus grand nombre de femmes possible, des équipes médicales et paramédicales relevant de l'Office et autres partenaires et bénévoles sont présentes dans les 36 centres régionaux de l'Onfp mais aussi dans des entreprises partenaires, dans les supermarchés et les espaces publics ainsi que dans le milieu rural pour sensibiliser, informer et dépister.

2.370 cas dépistés en neuf ans

Il faut dire que l'engagement de l'Office dans la lutte contre le cancer du sein remonte à des décennies. Chaque année, des milliers de femmes se déplacent vers les centres régionaux de cet organisme pour bénéficier des examens cliniques et des mammographies. Ces prestations sanitaires ont permis de diagnostiquer 2.370 cas de cancer du sein à un stade précoce, et ce, entre 2015 et 2024.

On ne se lasse jamais de le répéter : plus le dépistage de la malade est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Il serait nettement plus facile de traiter une petite tumeur et de protéger les organes de l'invasion des cellules cancéreuses que de maîtriser une malade à un stade avancé.

30 mille mammographies et 38 mille écho-mammaires

Le dépistage précoce du cancer du sein nécessite un examen clinique et deux techniques de diagnostic, à savoir la mammographie et l'échographie mammaire. Ces deux techniques sont assurées par l'Office au profit des femmes à titre gratuit. Il suffit, pour elles, de se rendre à l'Unité de dépistage des maladies du sein relevant de la délégation régionale de l'Onfp à l'Ariana. Crée en 2003, cet acquis de la santé publique permet, à lui seul, l'examen de pas moins de 1.200 femmes par an. Depuis sa création, quelque 30 mille mammographies et 38 mille écho-mammaires ont été réalisées, permettant de dépister 456 cas de cancer du sein.

«Mammolife»

Parallèlement à ces actions fixes et permanentes, d'autres actions, tout aussi régulières et autres occasionnelles, sont destinées aux femmes dans toutes les régions. Outre les caravanes sanitaires pluridisciplinaires, qui permettent de diagnostiquer moult problèmes de santé dont le cancer du sein, une caravane spécialisée a vu le jour, rappelons-le, en 2023.

Il s'agit du fruit d'une convention de partenariat entre l'Onfp et un laboratoires médical de renom. «Mammolife» offre aux femmes la possibilité de faire une échographie mammaire et une mammographie gratuitement. L'objectif est de faciliter l'accès aux prestations sanitaires spécialisées, notamment au profit des femmes rurales et démunies.

Cette année, et dans le cadre de la célébration de l'Octobre rose, «Mammolife» était présente dans six localités régionales et institutions : au siège de la Garde nationale à l'Aouina, au parc Ennahli, au siège du ministère de la Famille, de la femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, à l'hôpital régional de Sbikha à Kairouan, au siège de la télévision nationale et à la gare de Tozeur.

Le Train rose

Par ailleurs, et toujours dans le souci de rendre plus accessibles les services de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, une autre caravane baptisée «le Train rose» et active depuis 2022, sillonne le milieu rural et les zones lointaines.

Cette année, des consultations assurées par un cadre médical et paramédical relevant de l'Onfp et autres bénévoles ont été effectuées à el Hancha et el Ghariba, à Sfax ainsi qu'à Tozeur et Dguech.

Grâce aux efforts déployés pour ancrer le principe de la prévention et du dépistage précoce du premier cancer féminin, mais aussi grâce au progrès scientifique et médical, la mortalité auprès des femmes atteintes de cette maladie a sensiblement diminué. Néanmoins, beaucoup reste à faire afin de vulgariser l'information sur l'hygiène de vie anticancer, notamment la nutrition, les produits cosmétiques, ceux détergents et bien d'autres produits contenant des substances connues pour être cancérigènes.