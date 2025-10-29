Tunisie: Semences sélectionnées - Un engagement fort en faveur de la souveraineté alimentaire

Le secteur agricole a été confronté, ces dernières années, à des défis climatiques, à une disponibilité limitée des matières premières, impactant la croissance des semences dans la chaîne alimentaire et industrielle. Mais sous l'effet conjugué d'une pluviométrie favorable, des investissements ciblés, d'un renforcement des capacités de stockage et d'un soutien accru aux agriculteurs, les services agricoles ont annoncé au cours de la saison agricole 2024-2025 des prévisions de récolte optimistes pour plusieurs filières, renforçant ainsi la stratégie nationale orientée vers l'autosuffisance alimentaire.

Cette année, la Tunisie vient de franchir un cap stratégique dans sa politique agricole en annonçant une production record de semences sélectionnées pour la campagne céréalière 2024-2025. Ce bond en avant, qui double les volumes par rapport à la saison précédente, témoigne d'un engagement fort en faveur de la souveraineté alimentaire et de la modernisation du secteur agricole.

Démarrage fluide de la campagne céréalière

Lors d'une plénière du Conseil national des régions et des districts, le ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a révélé que « la Tunisie prévoit de mettre à disposition des agriculteurs 351.000 quintaux de semences sélectionnées pour la campagne en cours. Ce chiffre représente une augmentation de 100 % par rapport à la saison précédente, où la production s'était limitée à environ 175.000 quintaux.

A ce jour, 225.000 quintaux ont déjà été mobilisés et répartis dans les différentes régions du pays ». Cette répartition anticipée garantit un démarrage fluide de la campagne céréalière et évite les retards logistiques qui ont pu affecter les saisons précédentes.

Autonomie semencière

D'après les professionnels du secteur, la production de semences sélectionnées constitue un indicateur fondamental de la performance agricole d'un pays. «En doublant ses volumes pour la campagne 2024-2025, la Tunisie affirme sa volonté de renforcer son autonomie semencière, en réduisant sa dépendance aux importations et en sécurisant ses approvisionnements locaux.

Cette hausse vise également à améliorer les rendements des cultures, grâce à des semences certifiées plus résistantes aux maladies et aux aléas climatiques. Elle permet de soutenir les agriculteurs en leur fournissant des intrants de qualité, adaptés aux spécificités pédoclimatiques tunisiennes». Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie d'avenir, fondée sur l'investissement dans la recherche agronomique et la sélection variétale.

D'après le ministère de l'Agriculture, les semences sélectionnées sont issues de variétés testées et validées par l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (Inrat), garantissant leur conformité aux normes internationales. Un système de traçabilité a été mis en place pour suivre le parcours des semences depuis la production jusqu'à leur distribution aux agriculteurs.

Ce dispositif permet de limiter les risques de fraude et d'assurer une transparence totale dans la chaîne d'approvisionnement.La réussite de la campagne de semences repose sur une coordination étroite entre les différents acteurs du secteur agricole tunisien. Les centres régionaux de l'agriculture sont chargés d'assurer la distribution des semences dans les divers gouvernorats, garantissant ainsi une couverture territoriale équilibrée.

Les coopératives agricoles, quant à elles, jouent un rôle central dans la réception et la redistribution locale, facilitant l'accès des agriculteurs aux intrants nécessaires. De leur côté, les producteurs de semences sont pleinement mobilisés pour garantir des volumes suffisants et assurer une qualité répondant aux exigences techniques et agronomiques.

Mieux encore, le ministère de l'Agriculture a annoncé la mise en place de plateformes numériques destinées à simplifier la commande et le suivi des semences par les exploitants. En renforçant ses capacités locales, la Tunisie s'est assignée comme objectif de répondre aux besoins de la population tout en réduisant sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux.

Saison 2025-2026 : 70.000 t de semences certifiées

Par ailleurs, ce département compte mettre à disposition 70.000 t de semences certifiées au profit des agriculteurs des grandes cultures pour la campagne agricole 2025-2026, contre 25.000 t de semences distribuées au cours de la campagne précédente. En Tunisie, la culture de céréales occupe le tiers de la superficie agricole utile exploitée.

Pour le compte de la campagne 2025-2026, l'exécutif renforce son soutien aux agriculteurs, principalement à travers une meilleure disponibilité en semences certifiées. Rappelons qu'en Tunisie, les grandes cultures sont pour l'essentiel constituées de blé dur, de blé tendre et d'orge. Selon les indicateurs, la Tunisie a produit 1,2 million de t de céréales en 2024-2025, dont 70 % du stock étaient constitués de blé dur.

Elle a, en effet, annoncé le lancement d'un projet ambitieux visant à produire 550.000 quintaux de semences sélectionnées durant les dix prochaines années. Ce projet repose sur le système innovant de production « SeedSyst », qui ambitionne de déployer des variétés de semences prolifiques et des mécanismes de mise à l'échelle. Ce projet entend établir des partenariats entre les secteurs public et privé pour développer des plateformes d'innovation pilotes. Ces dernières visent à améliorer la productivité céréalière et à renforcer la sécurité alimentaire nationale.