Tunisie: Genève accueillera le « Market Focus Tunisia » - Promouvoir l'investissement et l'innovation Tuniso-Suisse

La Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Suisse (Ccitnch) organise, en partenariat avec la fondation « Swisscontact » et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (Ccig), le « Market Focus Tunisia », et ce, le mardi 4 novembre 2025 à Genève. L'événement vise à promouvoir les opportunités d'investissement en Tunisie, valoriser les réussites des entreprises tunisiennes et suisses et mettre en lumière l'innovation portée par les startups et jeunes talents des deux pays.

La Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Suisse (Ccitnch), créée en 2011, est une structure qui rassemble des acteurs économiques suisses et tunisiens et qui oeuvre à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les deux pays. Basée sur le droit tunisien, elle facilite les échanges commerciaux, le développement des entreprises et la coopération entre institutions économiques des deux nations.

Depuis sa création, la Ccitnch a mis en place plusieurs initiatives visant à favoriser l'investissement bilatéral et à soutenir les entreprises dans leurs projets à l'international, en offrant un accès à l'information stratégique, aux opportunités d'affaires et à des réseaux d'entrepreneurs et d'investisseurs des deux pays.

La Tunisie, un marché attractif pour les investissements

Forte d'une équipe biculturelle et d'un comité exécutif actif, la Ccitnch rassemble des membres issus de différents secteurs économiques et institutions, dans le but de créer des synergies entre la Tunisie et la Suisse et d'accompagner le développement de projets économiques et innovants dans les deux pays.

C'est dans ce cadre que la Ccitnch organise, en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (Ccig), le Market Focus Tunisia, un événement destiné à présenter la Tunisie comme un marché attractif pour les investissements, à valoriser les initiatives d'entreprises tunisiennes et suisses, et à promouvoir l'innovation et le transfert de compétences des startups et jeunes talents.

Le « Market Focus Tunisia » est un événement stratégique visant à valoriser la Tunisie comme destination d'investissement privilégiée pour les entreprises suisses. Il a pour objectifs de promouvoir les secteurs porteurs tels que les technologies de l'information, le textile, le tourisme, notamment le tourisme médical, et l'agroalimentaire, de renforcer les relations bilatérales économiques, de valoriser les réussites tunisiennes et suisses à travers des témoignages inspirants d'entrepreneurs et de mettre en avant les startups et jeunes talents tunisiens avec un focus sur l'innovation, le transfert de compétences et les investissements immatériels.

Le public ciblé comprend les entreprises et investisseurs suisses souhaitant se développer en Tunisie, les entreprises tunisiennes souhaitant se développer en Suisse, les startups innovantes à la recherche de partenariats ainsi que les organismes économiques et institutionnels des deux pays.

Lumière sur les initiatives innovantes des jeunes talents

Le programme du 4 novembre 2025, qui se tiendra au siège de la Ccig à Genève, débutera par des mots de bienvenue de Mohamed Atiek, directeur promotion et soutien à l'économie de la Ccig, et d'Ahlem Bel Hadj Ammar, présidente de la Ccitnch, ainsi que des interventions de l'ambassade de Tunisie en Suisse et de la Fipa.

Ensuite, des entreprises suisses et tunisiennes prendront la parole pour témoigner sur les secteurs des technologies de l'information, du tourisme, du textile et de l'agroalimentaire. Parmi les intervenants figurent Yassine Zaied, directeur de la stratégie chez « Nexthink » pour le secteur IT, Ikbel Jebabli, CEO de l'« Ehpad Palais Didon » pour le tourisme médical, et Naceur Elkotti, CEO de « Phamed » pour l'agroalimentaire.

La modération sera assurée par Anis Wahabi, expert-comptable et trésorier de la Ccitnch. Le programme de la journée continuera avec la présentation des perspectives par Marc Olivier Roux, responsable PSE à la Fondation « Swisscontact ». La session se poursuivra par une période de questions-réponses.

Grâce à ce rendez-vous stratégique, la Ccitnch entend favoriser les échanges bilatéraux, stimuler l'investissement et renforcer la coopération économique durable entre la Tunisie et la Suisse, tout en mettant en lumière les initiatives innovantes des jeunes talents et des startups des deux pays, et en offrant aux entreprises un espace d'échanges et de partenariats durables pour bâtir un avenir économique partagé et prospère.