Afrique: ATIC et TABC - Signature d'un mémorandum d'entente

L'Association tunisienne des investisseurs en capital (ATIC) et le Tunisia Africa Business Council (TABC) viennent de signer un mémorandum d'entente visant à soutenir le développement des entreprises tunisiennes en Afrique.

Ce partenariat a pour objectif, selon ses signataires, de faciliter l'accès au financement pour les entreprises tunisiennes ciblant le marché africain, de renforcer les synergies entre investisseurs, Sicar, sociétés de gestion de fonds d'investissement et bailleurs de fonds, et de promouvoir le capital-investissement comme levier de croissance inclusive.

Dans le cadre de cette coopération, le Tabc et l'Atic coorganiseront un grand « side event » lors du Forum Fita 2026, consacré aux thématiques du capital-investissement, de la croissance inclusive et du financement de l'expansion africaine des entreprises tunisiennes.