Tunisie: A l'espace ART et culture hédi turki, « Semis » de Mabrouk El Kamel - « Le geste auguste du semeur »

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Sylvain Monteleone

Depuis le 11 octobre, Mabrouk El Kamel expose ses œuvres. Et là où la couleur devient parole, l'artiste dévoile l'âme de la matière. « Semis », une exposition qui se prolonge jusqu'à la fin du mois.

Ce vers de Victor Hugo, (Le geste auguste du semeur), puisé dans sa « Saison des semailles le soir », illustre les semis picturaux de Mabrouk El Kamel où les objets deviennent des êtres et les choses des présences.

Poète épique, son lyrisme est à fleur de toile où les ressources et les renouvellements tantôt sérieux tantôt espiègles se situant entre le statique et le dynamique donnent à ses oeuvres un air de fête où le geste devient réalité, une réalité qui va vers une lumière empreinte de spiritualité ressemblant à ces tapis tissés de mille graphismes qui relatent l'histoire du temps qui passe.

El Kamel compose cultural et culturel où la nature est reine, rappelant ce vers de Lamartine «La nature est là qui t'invite et qui t'aime»...

La poésie colorée du plasticien met en exergue ce qu'il y a de plus beau dans l'art : la contemplation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.