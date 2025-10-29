Tunisie: A l'espace ART et culture hédi turki, « Semis » de Mabrouk El Kamel - « Le geste auguste du semeur »

Depuis le 11 octobre, Mabrouk El Kamel expose ses œuvres. Et là où la couleur devient parole, l'artiste dévoile l'âme de la matière. « Semis », une exposition qui se prolonge jusqu'à la fin du mois.

Ce vers de Victor Hugo, (Le geste auguste du semeur), puisé dans sa « Saison des semailles le soir », illustre les semis picturaux de Mabrouk El Kamel où les objets deviennent des êtres et les choses des présences.

Poète épique, son lyrisme est à fleur de toile où les ressources et les renouvellements tantôt sérieux tantôt espiègles se situant entre le statique et le dynamique donnent à ses oeuvres un air de fête où le geste devient réalité, une réalité qui va vers une lumière empreinte de spiritualité ressemblant à ces tapis tissés de mille graphismes qui relatent l'histoire du temps qui passe.

El Kamel compose cultural et culturel où la nature est reine, rappelant ce vers de Lamartine «La nature est là qui t'invite et qui t'aime»...

La poésie colorée du plasticien met en exergue ce qu'il y a de plus beau dans l'art : la contemplation.