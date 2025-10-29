Madagascar: Ambohidratrimo - Un menuisier attaqué par huit bandits armés

29 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Une scène digne d'un film d'action s'est produite dans la nuit du 27 octobre 2025 à Antanifotsikely, fokontany d'Amboara, commune d'Ambohidratrimo.

Vers minuit, huit individus encagoulés et armés d'armes blanches et de pistolets ont fait irruption dans un atelier de menuiserie. Alertés par l'appel d'un habitant, les gendarmes d'Ambohidratrimo se sont immédiatement rendus sur les lieux mais les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite.

Cinq minutes d'action

Selon le témoignage du gardien, les assaillants recherchaient le propriétaire de l'établissement, qu'ils menaçaient de mort s'il ne leur était pas livré. Sous la contrainte, un employé les a conduits jusqu'au domicile du menuisier, où ils ont réussi à s'emparer d'une somme de sept millions d'ariary, de six téléphones portables ainsi que d'un décodeur Canal+.

Après avoir saccagé la maison, les malfaiteurs ont pris la fuite en l'espace de cinq minutes seulement. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le couple de menuisiers, également commerçants de bois, et leur employé ont toutefois été profondément choqués. Une descente sur les lieux et des recherches ont aussitôt été menées par la gendarmerie, mais elles n'ont pour l'heure donné aucun résultat.

