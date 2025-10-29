Madagascar: Électricité - Un plan anti-délestage élaboré avec les entreprises

La Jirama met en avant une coopération avec les gros consommateurs d'énergie, pour soulager son réseau de distribution et réduire le gap entre la production électrique et les besoins sur le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo).

Pour soulager un réseau saturé en pleine saison d'étiage, la Jirama met en place un dispositif inédit avec les gros consommateurs en Haute et Moyenne Tension. Selon les informations que nous avons pu avoir, la société d'État incite ses gros clients à privilégier l'auto-alimentation temporaire sur groupes électrogènes privés, afin d'éviter des coupures pour l'ensemble des usagers et de préserver l'activité économique.

Après une première vague d'adhésions, une nouvelle rencontre organisée hier avec des entreprises et des partenaires devait permettre d'élargir le cercle des volontaires. Selon nos informations, plusieurs dizaines d'industriels ont déjà donné leur accord de principe.

Orchestré

Le mécanisme repose sur une déconnexion volontaire du réseau Jirama sur des plages ciblées, correspondant à la journée et aux pointes, puis un retour sur le réseau la nuit. Le schéma type prévoit une mise hors réseau durant la journée, durant les heures de pointe et tôt le matin. La Jirama continuera donc à les alimenter en dehors de ces horaires définis.

Selon notre source, l'objectif est de lisser la demande, réduire la pression sur les capacités de production et éviter le délestage tournant. Pour inciter les entreprises à basculer, la Jirama propose deux contreparties. D'abord, une compensation en combustibles couvrant intégralement l'énergie produite par les groupes durant les heures d'auto-alimentation, afin de neutraliser le surcoût opérationnel. Ensuite, un ajustement du tarif de la puissance souscrite, reflétant l'usage limité du réseau pendant la période de mise en oeuvre.

Prometteuse

Cette « solution anti-délestage » est théoriquement très efficace, et devrait avoir des effets immédiats sur le RIA. Cependant, il ne s'agit que d'une solution à court terme, qui s'inscrit dans une approche plus large de redressement. Par ailleurs, la Jirama intensifie ses actions de lutte contre les pertes non techniques - vols d'électricité, branchements illicites et fraudes diverses - sources de déséquilibres récurrents. Ces mesures, parfois contraignantes en interne, visent à restaurer durablement l'équilibre du système et la qualité de service.

À l'heure où la conjoncture hydrologique complique l'équation énergétique, le partenariat public-privé proposé apparaît comme un levier pragmatique. Il répartit l'effort, sécurise la continuité d'alimentation sur les tranches critiques et protège, autant que possible, la compétitivité des entreprises comme le confort des ménages. Reste à transformer l'élan actuel d'adhésion en coordination rigoureuse, condition clé de son efficacité.