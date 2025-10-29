Madagascar: Douane - Un dispositif de surveillance interconnecté et réactif

Le dispositif national de contrôle et de vigilance aux frontières est en place. La Douane lance à Toamasina, un centre de surveillance qui abritera la Brigade Mobile de Surveillance (BMS) et la brigade cynophile.

Ce sera un véritable pôle intégré de lutte contre les trafics illicites. Cette plateforme opérationnelle, permettra, par exemple une coordination en temps réel des équipes terrestres, maritimes et aériennes, tout en centralisant les informations de contrôle et de renseignement.

Lutte contre la contrebande

Une manière, en somme d'intensifier la surveillance des ports et des frontières maritimes pour mieux protéger le territoire et sécuriser les échanges commerciaux. Les missions des Brigades Mobiles de Surveillance couvrent la lutte contre la contrebande à l'import et à l'export, la répression du trafic d'espèces sauvages protégées, la détection des produits nocifs tels que la drogue ou les substances chimiques, ainsi que la lutte contre le trafic d'armes et de munitions. En assurant notamment le plombage des conteneurs, les BMS garantissent la traçabilité et la sécurité des flux commerciaux.

Réactivité

Dans les prochains mois, la Douane prévoit de doter les brigades d'une unité canine et d'un bateau de surveillance, appuyés par des patrouilles aériennes. Ce dispositif intégré permettra de renforcer la présence douanière sur l'ensemble du littoral et d'améliorer la réactivité dans la détection des trafics transfrontaliers. Par ces actions, la Douane Malagasy confirme son rôle de gardienne des frontières, alliant protection, vigilance et modernisation au service d'un commerce licite, sûr et compétitif.