Madagascar: Registre social unique - Collecte de données socio-économiques par des visites à domicile

Dans le cadre de la consolidation du premier pilier relatif au développement du capital humain dans la Politique générale de l'État, le programme de protection sociale doit être renforcé et demeure l'une des priorités stratégiques de l'administration.

La mise en place du Registre social unique (RSU) constitue en effet un préalable à la mise en oeuvre optimale des stratégies y afférentes.

Ce dispositif repose sur une coordination rigoureuse, l'inventaire et la consolidation de toutes les informations disponibles au sein de l'administration, ainsi que sur des investigations communautaires menées à travers des visites à domicile afin de collecter des données socioéconomiques sur les individus et les ménages.

Ces interventions de terrain, réalisées au niveau des communautés locales, permettent d'enrichir et de fiabiliser les informations recueillies conformément aux questionnaires standardisés du RSU, tout en garantissant l'objectivité méthodologique du processus.

Les visites à domicile seront confiées à l'INSTAT, qui appliquera une méthodologie strictement normalisée.