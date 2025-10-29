Madagascar: Accidents vasculaires cérébraux - Cause majeure de mortalité hospitalière

L'hypertension artérielle non - ou mal - traitée est l'une des principales causes des accidents vasculaires cérébraux, avec comme principaux facteurs de risque, le tabagisme, l'excès de cholestérol, la surcharge pondérale et l'obésité, le diabète, la consommation excessive d'alcool, le stress, ou encore la sédentarité.

L'accident vasculaire cérébral (AVC) est une cause majeure de mortalité à Madagascar, notamment en milieu hospitalier, en dépit d'une certaine baisse du taux de mortalité ces dernières années. Il y a encore 10 ans, le taux de mortalité était de 35%. La rapidité dans la prise en charge, en présence d'un ou de plusieurs symptômes évocateurs d'un AVC, augmente les chances de survie et diminue l'apparition d'éventuelles séquelles. Ainsi, chaque minute compte. Parmi les symptômes d'un AVC figurent, entre autres, la faiblesse d'un côté du corps, un engourdissement ou fourmillement du visage, des bras ou des jambes, ou encore des difficultés d'élocution. Auquel cas, il est urgent de se faire examiner par un médecin, ou de se rendre aux urgences.

Les AVC sont causés par un blocage d'un vaisseau sanguin par un caillot de sang, causant un AVC ischémique, le plus fréquent, ou alors par la rupture d'un vaisseau, à l'origine d'un AVC hémorragique.

Parmi les facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, figurent le tabagisme, le surpoids et l'obésité, la consommation excessive d'alcool, le stress, la sédentarité. Quelques facteurs de risque sont, en revanche non modifiables, tel l'âge et les antécédents familiaux.

Parmi les gestes ou attitudes de prévention, afin d'éviter la survenue d'un accident vasculaire cérébral, figure principalement le contrôle régulier de la tension artérielle, et en cas d'hypertension artérielle constatée, entamer immédiatement une procédure de prise en charge auprès d'un médecin généraliste ou d'un cardiologue. Il est également recommandé d'agir au niveau des facteurs de risque modifiables : l'arrêt du tabac, la pratique régulière d'une activité physique, et une alimentation équilibrée sont primordiaux.