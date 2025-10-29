Madagascar: Y-a-t-il un Tinoka bis dans la salle ?

Bon nombre de gouvernés se posent des questions à l'annonce des noms et CV des nouveaux gouvernants.

Y-a-t-il un Tinoka bis dans la salle ?

La première question concerne la structure du gouvernement - censé être celui de la refondation - qui ressemble, à quelques nuances près, à l'organigramme du cabinet sortant. Force est de constater que le « changement structurel » clamé et réclamé à cor et à cri à travers les réseaux sociaux et dans la rue, se reflète peu ou prou dans la dénomination des ministères dont le nombre coïncide de surcroît avec le gouvernement dissout qui comportait 29 membres.

Seul l'ex-département de l'Industrialisation et du Commerce est scindé en ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé d'un côté ; et ministère du Commerce et de la Consommation de l'autre. Les autres ministères gardent leurs appellations conventionnelles. Entre autres, les ministères de souveraineté que sont les Affaires étrangères, les Forces Armées, la Sécurité Publique, la Justice et la Gendarmerie ainsi que les départements clés tels l'Économie et les Finances ; les Mines et Ressources Stratégiques ; l'Énergie et Hydrocarbures...

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est presque du copier coller par rapport à l'ancienne structure organisationnelle, à part la Décentralisation qui est de nouveau rattachée au ministère de l'Intérieur. La véritable innovation est la création d'un ministère d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Refondation qui s'apparente à un département sans portefeuille quand bien même la titulaire du poste serait le numéro Deux du gouvernement.

Le maintien de l'intitulé des ministères aura au moins le mérite de faire faire à l'Etat qui prône « une politique d'austérité et de sobriété budgétaire », l'économie d'un changement de papiers en tête. Concernant les CV des ministres composés à deux ou trois exceptions près de nouvelles têtes, on est endroit de (se) demander s'il n'y a pas un ou des Tinoka bis dans la salle du premier conseil des ministres tenu hier.