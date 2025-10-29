Libye: Médecins Sans Frontières (MSF) sommée de quitter le pays sous un mois

communiqué de presse

MSF, présente en Libye depuis 2011, a été enjointe par le ministère des Affaires étrangères libyen de quitter le territoire avant le 9 novembre.

Le 27 mars 2025, MSF avait déjà été contrainte de suspendre ses activités en Libye après la fermeture de ses locaux par l'Agence de sécurité intérieure (ISA) et l'interrogatoire de plusieurs de ses employés. Cette vague de répression avait également touché neuf autres organisations humanitaires présentes dans l'ouest du pays.

Depuis, MSF n'a eu de cesse d'exprimer sa volonté de pouvoir apporter de nouveau une aide médicale en Libye et d'entreprendre des démarches auprès des autorités en ce sens.

« Nous regrettons profondément la décision qui nous a été notifiée par le ministère des Affaires étrangères et nous sommes inquiets de ses conséquences sur la santé des personnes que nous assistons. Nous pensons que MSF a encore un rôle important à jouer en Libye, notamment en matière de diagnostic et de traitement de la tuberculose, mais aussi pour permettre un accès aux soins aux réfugiés et aux migrants qui sont exclus des soins et sujets à des détentions arbitraires et des violences graves dans le pays » explique Steve Purbrick, chef de programmes pour MSF en Libye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte d'obstruction croissante de l'intervention des ONG en Libye, de baisse drastique des financements de l'aide internationale, et de durcissement des politiques européennes de gestion de ses frontières en collaboration avec les autorités libyennes, il n'existe aujourd'hui plus aucune ONG internationale apportant des soins médicaux aux réfugiés et migrants en l'ouest de la Libye.

« Aucune raison ne nous a été donnée pour justifier notre expulsion et la procédure générale reste très floue. L'enregistrement de MSF auprès des autorités compétentes dans le pays reste toujours valide et nous espérons donc pouvoir trouver une solution positive à cette situation » conclut Steve Purbrick.

En collaboration avec les autorités sanitaires libyennes, MSF a réalisé plus de 15 000 consultations médicales en 2024, 3 000 consultations en santé mentale et 2 000 consultations sur la tuberculose. MSF était engagée dans l'identification et l'accompagnement de certains patients étrangers particulièrement vulnérables, pour les évacuer hors de la Libye via un couloir humanitaire vers l'Italie. Depuis 2024, 76 anciens patients ont bénéficié de ce programme, et 63 autres devaient suivre d'ici la fin de l'année. En 2023, MSF avait également fourni une aide médicale d'urgence à la suite des inondations à Derna.