Tunisie: Ligue 1 / Mise à jour de la 11e journée - CSS - Enfin, tous les atouts en main

Pour ce duel contre les Bardolais, Mohamed Kouki compte beaucoup sur le retour de Mondeko, Baccar et aussi sur la possibilité de lancer Hamza Mathlouthi pour remporter un troisième succès consécutif et rester ainsi sur une courbe ascendante.

La victoire du CSS lors de la dixième journée contre une coriace formation de l'ASS, même si elle n'a pas été le fruit d'une nette domination et d'une forte mainmise sur le débat, a donné quelques indices rassurants. Les joueurs piliers de l'équipe sont là pour sauver les meubles même quand l'équipe peine sur le plan collectif pour installer un jeu cohérent et efficace.

Contre les Capbonais de Soliman, c'est le gardien Aymen Dahmen qui a joué un rôle important pour éviter à ses coéquipiers de plier en première mi-temps en réalisant plusieurs arrêts déterminants. C'est aussi Ali Mâaloul qui a offert un succès contre le cours du jeu grâce à deux balles arrêtées bien bottées qui ont porté leurs fruits avec deux buts de la délivrance signés par Mohamed Amine Ben Ali et Omar Ben Ali.

Première de Hamza Mathlouthi

Ce faisant, le duo cité ci-haut va être rejoint pour le match d'aujourd'hui contre le ST par Hamza Mathlouthi qui fera ses débuts en championnat après une longue période de réhabilitation. D'entrée ou en cours de jeu, ça reste à confirmer. Avec l'absence de Youssef Habchia pour 3e avertissement et de Mohamed Amine Ben Ali pour une vilaine blessure (ligaments croisés et 6 mois de repos), Mohamed Kouki semble encore hésiter concernant la composition de la formule de l'axe central.

Lors du match amical contre l'équipe de Zaouïa, joué en cours de semaine à Sfax avant de partir à Sousse pour un petit stage de quatre jours et remporté par 2 à 0 (buts de Sakkouhi et Ogbole), Mohamed Kouki a commencé avec le tandem Mondeko- Ben Khedher avant de donner ensuite un petit temps de jeu à Hamza Mathlouthi.

Hichem Baccar, lui, retrouvera son poste d'arrière gauche. Aussi, sur le côté droit de la défense, Rayan Derbali et Mohamed Ali Mhadhebi sont en ballottage. Au milieu du terrain, les soucis sont moins nombreux avec Hasamad ou Ouédraogo comme sentinelle et la paire Mohamed Trabelsi-Travis Mutyaba comme milieux offensifs.

Le coach peut aussi compter sur des jokers disponibles ( Sakkouhi, Tayfour et Absi ) pour prendre le relais. Reste le casse-tête des trois joueurs de pointe. Iyed Belwafi a perdu de sa verve, Emmanuel Ogbole ne marque plus et Willy Onana alterne le bon et le moins bon en manquant de percussion pour un joueur de couloir qui doit être très remuant et incisif dans le un contre un et dans les percées.

Il y a l'option Mohamed Ameur Jouini qui n'a pas été sollicité après son retour cette saison au CSS après un bon passage à l'ASG. Mais sa prestation lors du match amical contre le club libyen n'a pas convaincu Mohamed Kouki pour lui confier le poste de titulaire. Omar Ben Ali, qui n'a pas participé à cette même rencontre, sera, lui, confirmé au poste d'avant-centre et Mohamed Kouki compte beaucoup sur lui dans ce match contre le ST pour être le joueur par lequel le danger et le but de la délivrance peuvent arriver à tout moment.