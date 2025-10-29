Tunisie: Ligue 1 / Mise à jour de la 11e journée - ASM - Réagir tant qu'il est temps...

Restant sur une défaite à domicile devant les Miniers de Métlaoui, les Marsois, qui se trouvent dans la zone dangereuse, n'ont pas intérêt à perdre la face contre un autre adversaire direct, en l'occurrence l'Etoile du Sahel.

Le retour des Banlieusards parmi l'élite ne se passe pas bien. Des Marsois qui ont du mal à trouver leur vitesse de croisière. En témoigne la dernière défaite concédée à domicile devant l'ESM, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Un échec des plus étonnants après l'écrasante victoire obtenue à Béja sur un score sans appel (6-0).

Le score le plus large obtenu en championnat depuis le début de la saison.

A domicile, l'Avenir de La Marsa n'est plus l'équipe invincible qu'elle était. Sur les cinq matchs disputés au Chtioui, les Marsois n'ont remporté que deux victoires, fait match nul et concédé deux défaites. Et sur l'ensemble des 10 rencontres disputées depuis le début de la saison, les résultats ne sont pas du tout bons, mais plutôt en dents de scie. Mal classé, l'ASM loge à la 10e place avec 10 points au compteur, à seulement 3 longueurs d'avance sur la lanterne rouge, l'AS Gabès.

Tout à l'heure, l'ASM accueillera un autre adversaire direct dans la lutte pour le maintien, en l'occurrence l'ESS, classée 12e et accusant seulement un point de retard.

S'ils veulent s'éloigner un tant soit peu de la zone rouge, la victoire s'impose comme seule option.

Oussama Jebali suspendu

Tout à l'heure, le coach marsois, Ameur Derbal, sera privé des services de l'un de ses joueurs cadres, l'arrière gauche Oussama Jebali, suspendu pour somme d'avertissements. Pour le remplacer, le coach marsois a le choix entre Salem Taj Islam et Hédi Hichri. Et pour pallier cette absence, il peut toujours compter sur l'expérience de Sami Hlel pour bien diriger sa défense.

Pour le reste, Ameur Derbal devra compter sur les mêmes joueurs, en particulier son attaquant buteur, Ahmed Hadhri. Au niveau de l'entrejeu, les deux recrues étrangères, le Nigérian Philip Adejoh et l'Ivoirien Ricky Hans Gneba, se tiennent toujours prêts.

Cela dit, avec l'effectif dont il dispose, l'entraîneur marsois est en mesure d'obtenir de meilleurs résultats et atteindre l'objectif escompté pour cette saison : assurer le maintien. Il suffit d'un déclic et que les résultats suivent.