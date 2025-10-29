Tunisie: Volailles - Une production locale de souches générerait 4 millions d'euros d'économies par an

Le gérant du groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles Mahmoud Guennoun a déclaré ce mercredi 29 octobre 2025, que le projet de production locale de souches de volailles permettra à l'État d'économiser 4 millions d'euros par an. Il a précisé que le coût de ce projet est estimé à 50 millions de dinars, avec un financement tunisien, et qu'il sera mis en œuvre par des compétences tunisiennes.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, il a ajouté que le projet contribuera à réduire de 30% le coût de l'importation, exercera une pression à la baisse sur le coût de production de la volaille de chair et permettra d'éviter les cas de mortalité survenant lors des opérations d'importation.

Il a poursuivi en indiquant que le choix s'est porté sur le gouvernorat de Zaghouan pour l'implantation de ce projet. Une parcelle de terrain appartenant à l'État a été louée et inspectée par des experts de la direction générale de la santé vétérinaire et de la société qui fournira à la Tunisie la souche requise pour la production de souches de volailles.

L'intervenant a souligné la possibilité pour les acteurs ayant une part dans l'importation des souches de volailles de participer au projet et de s'engager dans le capital, notant que l'étude des dossiers en est à ses étapes finales.

Guennoun a également mentionné l'élaboration d'un cahier des charges par la Direction Générale de la Santé Vétérinaire afin que ce projet réponde aux exigences sanitaires. Des mesures de précaution ont également été prises en cas de problème sanitaire ou de dysfonctionnement au niveau de la production.