Tunisie: Garde nationale - Un réseau dissimulant de la drogue dans des bouteilles d'oxygène démantelé

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de Ben Arous et l'Unité frontalière terrestre de Médenine, relevant de la Garde nationale, en coordination avec les unités de la Garde routière, ont réussi à démanteler un réseau international actif à Ben Arous, Gabès et Ben Guerdane.

Ce réseau utilisait des ambulances étrangères dédiées au transport sanitaire international pour le trafic de produits stupéfiants.

Environ 92 000 comprimés de « Prégabaline » et un kilogramme de cocaïne ont été saisis. Ces substances étaient méticuleusement cachées à l'intérieur de bouteilles d'oxygène.

Dix personnes ont été placées en garde à vue, dont six étrangers. Des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre, sur ordre des ministères publics de Ben Arous et de Médenine.

Ces opérations de terrain s'inscrivent dans le cadre des efforts de la Garde nationale pour contrer le phénomène du trafic de stupéfiants.

