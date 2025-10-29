Tunisie: Le pays accueille pour la première fois la réunion mondiale des centres de sûreté aérienne de l'OACI

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie accueille du 10 au 13 novembre 2025 la réunion annuelle des directeurs des centres régionaux de sûreté de l'aviation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), une première sur le continent africain.

Organisée par le Centre régional de formation à la sûreté de l'aviation de l'OACI basé à Tunis, cette rencontre réunira des responsables venus du monde entier pour échanger leurs expertises, renforcer la coopération internationale et harmoniser les normes de sûreté aérienne.

Le choix de la Tunisie, salué comme une « reconnaissance internationale », souligne « la place de choix qu'occupe le secteur de l'aviation civile tunisien » et la « haute compétence » de son centre régional, selon un communiqué officiel.

L'événement permettra également de partager les meilleures pratiques en matière de sûreté aérienne et de valoriser les efforts de l'État tunisien pour moderniser son secteur aéronautique en conformité avec les standards internationaux de l'OACI.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.