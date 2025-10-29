Tunisie: Moins de 400 m³ d'eau par habitant - Un workshop pour repenser la durabilité hydrique

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La première édition d'un workshop sur le thème « Eau et durabilité : technologies et stratégies de traitement » se tiendra les 8 et 9 novembre prochains à Hammamet, dans un contexte de stress hydrique aigu en Tunisie, où la part des ressources en eau par habitant est désormais inférieure au seuil de pénurie.

Cet événement est organisé par l'Association tunisienne de dessalement (ATD), en collaboration avec le Laboratoire dessalement et traitement des eaux de la Faculté des sciences de Tunis et le Laboratoire EcoChimie de l'Institut national des sciences appliquées et de la technologie (INSAT).

Il vise à répondre aux défis croissants liés aux ressources en eau, alors que les données du ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques indiquent que la disponibilité en eau par Tunisien est tombée en dessous de 400 m³ par an, un niveau inférieur au seuil critique de pénurie, fixé à 500 m³. Cette situation est attribuée au changement climatique et à la récurrence des sécheresses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les travaux de l'atelier aborderont plusieurs axes majeurs, notamment le dessalement de l'eau et la réduction de son coût énergétique grâce aux énergies renouvelables, la réutilisation des eaux traitées dans l'irrigation et l'industrie dans le cadre de l'économie circulaire, ainsi que la gouvernance de l'eau et les politiques durables de gestion des ressources aux niveaux national et local.

Des experts, chercheurs et ingénieurs issus des universités, des institutions publiques et privées, ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux et d'organisations internationales concernés par les secteurs de l'eau et de l'environnement sont attendus à cet atelier.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.