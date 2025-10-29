Afrique: L'artisanat tunisien sera présent au Salon de Surajkund en février 2026 en Inde

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Office national de l'artisanat tunisien (ONAT) a annoncé sa participation à la 39e édition du Salon international de l'artisanat de Surajkund en Inde, prévue du 31 janvier au 15 février 2026. Cette décision s'inscrit dans sa stratégie de promotion des produits artisanaux tunisiens sur la scène internationale et d'ouverture de nouveaux débouchés à l'exportation.

Les artisans intéressés par cette participation sont invités à contacter les délégations régionales de l'artisanat avant le 10 novembre 2025, selon un communiqué de l'ONAT. Cette initiative fait suite à la participation de l'Office à la 38e édition du même salon en février 2025, confirmant l'intérêt de l'ONAT pour ce salon comme plateforme de visibilité.

Par ailleurs, le secteur affiche des performances économiques encourageantes. Les exportations artisanales tunisiennes ont atteint 81 millions de dinars au cours du premier semestre 2025 et devraient progresser de 3 à 4 % d'ici la fin de l'année par rapport à 2024. L'an dernier, le secteur avait généré plus de 160 millions de dinars de recettes.

