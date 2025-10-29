Soudan: Déclaration de l'IFRC sur les cinq volontaires du Croissant-Rouge soudanais tués - « Nous sommes horrifiés »

communiqué de presse

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) est horrifiée, choquée et profondément attristée par le meurtre de cinq volontaires du Croissant-Rouge soudanais (CRS) qui étaient en service dans la ville de Bara, au Nord-Kordofan, le 27 octobre. Trois autres volontaires sont toujours portés disparus.

L'équipe du Croissant-Rouge soudanais était en mission officielle dans le cadre d'une distribution alimentaire dans la ville de Bara. Ils étaient clairement identifiés par le port de gilets du Croissant-Rouge, censés leur assurer une protection totale, et portaient des cartes d'identification délivrées par la branche locale.

Toute attaque contre des équipes humanitaires est inacceptable. Nous réitérons avec force notre appel à un respect absolu des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des services humanitaires essentiels qu'ils représentent.

L'IFRC présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à leurs amis et collègues.

Depuis le début du conflit, le Croissant-Rouge soudanais a perdu 21 collègues morts en service.

Depuis le début de l'année 2025, 25 employés et volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions humanitaires. C'est inacceptable.

Pour plus d'informations, merci de nous écrire à l'adresse: [email protected]

A Naïrobi: Susan Mbalu, +254 733 827 654 A Genève: Tommaso Della Longa, +41 79 708 43 67