Tunisie: Le ministre des affaires religieuses s'entreteint avec l'ambassadeur égyptien

29 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par HC

Tunis — Le développement des partenariats bilatéraux, la formation des imams et l'amélioration des moyens de communication avec les jeunes ont été au menu d'un entretien entre le ministre des affaires religieuses Ahmed Bouhali avec l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Tunisie Bassem Yahia Hassan.

Lors de cette rencontre tenue mardi au siège du ministère, les deux parties se sont accordées sur la nécessité d'adopter les technologies modernes dans la formation dans le domaine religieux en axant sur le dialogue, la tolérance et la solidarité, selon un communiqué.

A cette occasion, le ministre des affaires religieuses a fait état de l'entente entre le président de la République Kais Saïed, et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi sur les principaux enjeux internationaux appelant à cet égard à un renforcement de la x, afin de servir les intérêts des deux nations, de lutter contre l'extrémisme et la violence en plus de réfuter les idéologies destructrices.

L'ambassadeur d'Égypte en Tunisie a souligné, quant à lui, les points communs entre les deux pays dans le domaine religieux en évoquant la nomination du feu cheikh tunisien Mohamed al Khadir Hussein au poste de grand imam d'Al-Azhar, une première dans l'histoire de cette prestigieuse institution, selon le communiqué.

