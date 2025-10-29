Madagascar: Enseignement supérieur - Les concours à l'université d'Antananarivo réorganisés

Après une longue suspension des activités au sein de l'université d'Antananarivo, les concours d'entrée dans cette institution ont été réorganisés.

Les bacheliers peuvent désormais se préparer aux concours. L'université commence à reprendre son souffle après plusieurs semaines d'interruption. Toutes les activités académiques et administratives reprennent leur cours normal. Les enseignements redémarrent dans les différentes facultés et écoles afin de permettre la finalisation de l'année universitaire 2024-2025.

Le Conseil scientifique de l'université d'Antananarivo, réuni lundi dernier, a également arrêté de nouvelles dates pour les concours d'entrée, les tests d'accès et les préinscriptions en première année, suspendus à la suite d'une décision prise le 5 octobre 2025. Les cours et les activités avaient été interrompus pendant plusieurs semaines.

Pour rappel, le campus était fermé depuis le 26 septembre, à la suite des manifestations populaires ayant conduit à la suspension des activités pédagogiques et administratives. Les futurs étudiants accueillent favorablement cette reprise ainsi que la tenue des concours.

« Nous pouvons enfin passer les tests d'entrée en première année », se réjouit Antsatiana Ramaroson, bachelière, soulagée de pouvoir poursuivre son parcours universitaire.

Le calendrier des concours et des préinscriptions à l'université fixé

L'université d'Antananarivo a publié le nouveau calendrier des concours d'entrée et des préinscriptions pour l'année universitaire 2025-2026 :

· École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) : 26 et 27 novembre 2025.

· Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie (EGS) : 2 décembre (Économie), 3 décembre (Sociologie) et 4 décembre (Gestion).

· Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) : 5 décembre (Droit) et 8 décembre (Sciences politiques).

· École Normale Supérieure (ENS) : du 9 au 12 décembre.

· Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) : 16 décembre.

· École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) : concours professionnel prévu en décembre.

Concernant les préinscriptions, la Faculté de Médecine fixe la date limite au 8 novembre 2025, et la Faculté des Sciences au 15 novembre 2025 (le cachet de la poste faisant foi).Les candidats sont invités à consulter les sites web, pages Facebook et panneaux d'affichage des établissements pour connaître les modalités, programmes et convocations.Mialisoa Ida