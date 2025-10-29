Cameroun: SN sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé

La structure SN Sports dont le promoteur est Serge Ngambi de la diaspora camerounaise, a organisé une grande journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein ce week-end à Yaoundé. L'événement a allié sport, prévention et solidarité, dans une ambiance conviviale et éducative.

Placée sous le thème « Sport, santé et prévention », cette activité a permis de rappeler l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, notamment à travers l'auto-palpation. Des spécialistes de la santé présents sur le site ont expliqué aux participantes les bons gestes à adopter pour détecter toute anomalie à temps.

En marge de cette sensibilisation, plusieurs activités sportives ont animé la journée : matchs de football et de basketball, opposant diverses équipes telles que la Fecafoot, les Nations Unies, La Couronne Clinique Pagawi et All Time

À l'issue des compétitions, les meilleurs participants ont été distingués au cours d'une cérémonie de remise de médailles et de trophées, dans une ambiance de fraternité et de célébration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement a également connu la présence de plusieurs personnalités sportives et sociales, dont l'ancienne internationale Ngo Ndom, l'ancien footballeur Bernard Tchoutang, ainsi que l'épouse du promoteur Serge Ngambi et ses beaux-parents*, venus soutenir cette noble cause.

Pour Serge Ngambi, promoteur de SN Sports, cette initiative vise à démontrer que « le sport n'est pas seulement un divertissement, mais aussi un outil de sensibilisation et de santé publique ».

À travers ce genre d'activités, SN Sports, basé à Yaoundé, entend continuer à mobiliser la jeunesse et le grand public autour des enjeux de santé et de bien-être, tout en promouvant les valeurs du sport camerounais.