Madagascar: Prize Money - La FMF esquive la transparence

Les Barea au CHAN ont fait une deuxième déclaration lundi au siège de la fédération, affirmant qu'ils ont reçu les rajouts des primes. Cette polémique a rebondi depuis presque deux semaines.

La Fédération malgache de football pense mettre fin à la polémique autour de l'histoire des prizes money des Barea, médaillés d'argent au championnat d'Afrique des nations (CHAN), alors qu'elle ne veut pas jouer la transparence. Les Barea ont été convoqués au siège de la fédération à Isoraka ce lundi. Après la pression et l'ultimatum de 72 heures lancés par leurs aînés, les Barea de la génération CAN 2019, ont tenu leur deuxième déclaration. Celle-ci serait-elle crédible après la première en date du 23 octobre qui avait incité les internationaux quarts de finalistes à la CAN à réagir et à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire de primes des Barea CHAN ?

La première rencontre entre les joueurs, le staff et le président de la fédération date du 15 octobre. La deuxième s'est tenue le 23 octobre, suivie d'une déclaration affirmant qu'« ils ont reçu la différence des montants réclamée ». Lundi, lors de la troisième rencontre, le gardien de but Mandahasina Ratsimbazafy alias Bota, porte-parole du groupe, a déclaré dans une courte vidéo découpée que « nous sommes venus ici pour discuter avec la fédération de nos primes au CHAN. Nous remercions la fédération, car nous avons reçu en totalité nos parts ».

Aucune précision

Le porte-parole des Barea a ensuite ajouté dans la vidéo : « Nous remercions également nos aînés d'avoir lutté pour que nous puissions jouir les fruits de nos efforts ... Nous sommes tous ici ... et on ne nous a pas forcés ». Nous avons beau essayer d'interroger le patron de la fédération sur les quelques précisions, mais il a préféré ne pas jouer la transparence et ne plus rien dire sur cette affaire de primes.

Pourtant, les passionnés du foot et surtout les fans des Barea se posent encore des questions : les rajouts sont-ils vraiment versés, en espèces ou par virement? Aucune précision n'a été dévoilée sur le montant des rajouts. « Le plus important est que tout est réglé », a-t-il répondu. « Une partie des 40 % de la part de la fédération a été affectée pour régler les différences », a-t-il ajouté.

D'après nos sources, « les restes des primes seront payés en espèces aux bénéficiaires, joueurs et staff, dans environ dix jours ». L'ultimatum des Barea de la génération CAN 2019 a pris fin hier. Leur réaction après la deuxième déclaration de leurs cadets du lundi est très attendue ce mercredi.