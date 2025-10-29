Sénégal: UCAD - Un colloque international prévu en hommage au Pr Abdou Salam Fall

29 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

L'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) organise les 4 et 5 novembre 2025 un colloque international en hommage au Pr Abdou Salam Fall, figure majeure de la sociologie africaine contemporaine, enseignant-chercheur émérite et membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTS).

Sous le thème : « Repenser les transformations sociales en Afrique : états des lieux, dynamiques et innovations », ce rendez-vous scientifique et humain réunira chercheurs, universitaires et praticiens venus d'horizons variés.

Il permettra à ces universitaires d'échanger autour de l'économie sociale et solidaire, des dynamiques religieuses, de l'urbanisation et des migrations mais aussi des inégalités sociales et des rapports de genre.

En célébrant son héritage intellectuel, souligne un communiqué de l'UCAD, ce colloque se veut un espace de mémoire, de réflexion et de transmission, fidèle à l'esprit d'ouverture et d'engagement du Professeur Abdou Salam Fall. Né en 1957, le sociologue Abdou Salam Fall est décédé le 15 août 2025 à Saint-Louis.

