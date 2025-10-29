Afrique: La santé humaine au cœur de la crise climatique, prévient l'OMS

Un rapport mondial publié par l’OMS, reçu ce 29 octobre, alerte sur les graves répercussions du changement climatique sur la santé humaine et appelle à placer la protection de la santé au cœur de l’action climatique.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires mondiaux tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Dans le rapport 2025 du Lancet Countdown on Health and Climate Change, publié en collaboration avec l’OMS, les experts révèlent que plus de la moitié des indicateurs clés liés à la santé et au climat ont atteint des niveaux record. Résultat : la dépendance persistante aux combustibles fossiles et le manque d’adaptation à un monde en réchauffement provoquent déjà des effets « dévastateurs » sur la santé humaine.

« La crise climatique est une crise sanitaire. Chaque fraction de degré de réchauffement coûte des vies », avertit le Dr Jeremy Farrar, Sous-Directeur général de l’OMS. « Mais agir pour le climat est aussi la plus grande opportunité de santé de notre époque. De l’air plus pur, une alimentation plus saine et des systèmes de santé plus résilients peuvent sauver des millions de vies. »

Le rapport met en évidence une hausse de 23 % des décès liés à la chaleur depuis les années 1990, soit en moyenne 546 000 morts par an. En 2024, une personne a été exposée à 16 jours de chaleur dangereuse, un chiffre multiplié par quatre en vingt ans. Les nourrissons et les personnes âgées sont les plus touchés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les vagues de chaleur et les sécheresses ont également aggravé l’insécurité alimentaire, touchant 124 millions de personnes supplémentaires en 2023. Sur le plan économique, l’exposition à la chaleur a entraîné la perte de 640 milliards d’heures de travail en 2024, équivalant à 1 090 milliards de dollars de productivité perdue. Le coût des décès liés à la chaleur chez les personnes âgées s’élève à 261 milliards de dollars.

Malgré l’urgence, les subventions aux combustibles fossiles restent massives : 956 milliards de dollars dépensés en 2023, soit plus de trois fois le financement annuel promis pour soutenir les pays vulnérables face au changement climatique. Quinze pays ont même investi davantage dans ces subventions que dans leur propre budget de santé.

Le rapport souligne toutefois les bénéfices concrets des politiques climatiques ambitieuses. Entre 2010 et 2022, la réduction de la pollution due au charbon a permis d’éviter 160 000 décès prématurés par an. La part des énergies renouvelables atteint désormais 12 % de la production mondiale d’électricité, créant 16 millions d’emplois à travers le monde. Autre signe encourageant : deux tiers des étudiants en médecine ont désormais reçu une formation sur les liens entre santé et climat.

Pour la Dr Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown à l’University College London, les solutions sont connues. « De la croissance de l’énergie propre à l’adaptation des villes, les progrès sont réels. Mais il faut accélérer. Remplacer rapidement les combustibles fossiles par des énergies propres et promouvoir des régimes alimentaires durables pourrait sauver plus de dix millions de vies chaque année. »

Face à l’ampleur des menaces, l’OMS et ses partenaires appellent les gouvernements à placer la santé au cœur des politiques climatiques. Car, comme le rappelle le rapport, agir pour le climat, c’est avant tout protéger des vies humaines.

À l’approche de la COP30 prévue à Belém, au Brésil, les conclusions du Rapport mondial 2025 du Lancet Countdown offrent une base scientifique solide pour accélérer l’action climatique centrée sur la santé. L’Organisation mondiale de la Santé entend s’appuyer sur ces données dans le cadre de son prochain rapport spécial sur le changement climatique et la santé, qui sera présenté lors de la conférence.

Ce document visera à mettre en lumière les politiques et les investissements prioritaires pour protéger la santé des populations, renforcer l’équité et soutenir la mise en œuvre du Plan d’action de Belém, considéré comme l’un des résultats majeurs attendus de cette COP.