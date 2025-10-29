Burkina Faso: Centre hospitalier universitaire de Pala - Le DG Ounanlini Thiombiano installé dans ses fonctions

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo a procédé à l'installation du nouveau Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala, Ounanlini Thiombiano, le lundi 27 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso.

Nommé en Conseil des ministres du 4 septembre dernier, le nouveau Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire (CHU), Ounanlini Thiombiano, administrateur des hôpitaux et des services de santé a été installé par le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo, dans l'après-midi du lundi 27 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso.

Les responsables institutionnels, les représentants du ministère de la Santé, corps médical, les universitaires et les invités à cette cérémonie ont tous témoigné leur soutien à la nouvelle direction de cette structure hospitalière appelée à jouer un rôle clé dans l'offre de soins de qualité au Burkina Faso.

Le secrétaire général a, de ce fait, salué les efforts conjugués de l'Etat, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs locaux qui ont contribué à la réalisation du Centre hospitalier universitaire de Pala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général Thiombiano a d'abord tenu à adresser ses sincères remerciements au chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et au ministre de la Santé, pour la confiance placée en sa personne à travers cette nomination. « Etre appelé à diriger une institution majeure de notre système de santé est un honneur, mais aussi une lourde responsabilité », a-t-il déclaré.

Pour lui, la réussite de la mission repose sur la mobilisation collective, la rigueur professionnelle et la loyauté envers les valeurs du service public. Selon le DG, son équipe sera guidée par les principes de professionnalisme, de crédibilité et de loyauté. Elle aura ainsi pour mission de bâtir un cadre de travail motivant, propice à l'efficacité et à la performance dans la gestion quotidienne de l'hôpital.

Le Centre hospitalier universitaire de Pala se veut un modèle de modernité et d'excellence. Doté d'équipements de pointe et conçu pour répondre aux exigences de la formation et de la recherche médicale, il se positionne comme un maillon essentiel dans la politique sanitaire nationale.

Un hôpital au service de la science et de la population

La vocation du CHU de Pala, a souligné l'administrateur des hôpitaux et des services de santé, est d'offrir des soins de qualité accessibles à tous les Burkinabè, tout en servant de cadre d'apprentissage pour les étudiants en médecine et les professionnels de santé. « La science et le savoir sont à notre disposition, à nous de les mettre au service de la dignité humaine. Nous devons être des leaders-managers, capables d'allier compétence et engagement au service de notre peuple », a-t-il affirmé.

Le nouveau directeur a également insisté sur l'importance du dialogue social, de la formation continue et de l'innovation comme leviers d'une gestion performante. Pour lui, l'hôpital doit être un espace où la rigueur scientifique se conjugue avec la compassion humaine.

Avant de clore son propos, M. Thiombiano a rendu hommage à ses prédécesseurs et collaborateurs pour les efforts consentis dans la mise en oeuvre du projet de construction du CHU de Pala. Il a également salué le travail du programmeur Dr Sanou Olivier, ainsi que la contribution de tous les techniciens et ouvriers ayant oeuvré à la concrétisation de ce projet.

« Ce centre hospitalier est le fruit d'une collaboration intense entre de nombreux acteurs. Nous devons continuer à travailler dans cet esprit de cohésion pour hisser Pala au rang des hôpitaux de référence de la sous-région », a-t-il lancé sous les applaudissements.

La cérémonie d'installation s'est achevée dans une ambiance conviviale par une photo de famille, symbole d'un engagement collectif pour relever les défis du système de santé burkinabè.

A travers cette installation, le Centre hospitalier universitaire de Pala s'affirme comme un nouvel espoir pour la santé publique. En conjuguant compétence, innovation et engagement patriotique, la nouvelle équipe entend faire du CHU un levier de transformation au service du bien-être des populations.